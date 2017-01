Xbox Deals with Gold – KW 02/2017

Die neuen Xbox Deals with Gold der 2. Kalenderwoche 2017 sind da. Auch in dieser Woche gibt es für die Xbox One und Xbox 360 wieder eine ganze Menge Vergünstigungen.

Hier die Übersicht:

Xbox One – Deals with Gold – 10. Januar bis 16. Januar 2017

• Binaries – 5,00€ – 50% Rabatt

• Castles – 3,74€ – 25% Rabatt

• Earthlock: Festival of Magic – 20,09€ – 33% Rabatt

• Fortified – 7,50€ – 50% Rabatt

• Ginger: Beyond the crystal – 14,99€ – 25% Rabatt

• Just Sing – 20,00€ – 50% Rabatt

• Mantis Burn Racing – 10,04€ – 33% Rabatt

• Saints Row IV: Re-Elected – 5,00€ – 75% Rabatt

• Tower of Guns – 7,50€ – 50% Rabatt

Xbox One – Spotlight Sale – 10. Januar bis 16. Januar 2017

• Rock Band 4 Rivals Bundle – 48,99€ – 30% Rabatt

• Rock Band 4 – American Idiot (Album) – 12,49€ – 30% Rabatt

• Rock Band 4 – Blink-182 Pack 02 – 3,84€ – 30% Rabatt

• Rock Band 4 – Going Country Pack 05 – 5,94€ – 30% Rabatt

• Rock Band 4 – Linkin Park Pack 01 – 6,99€ – 30% Rabatt

• Rock Band 4 – Lynyrd Skynyrd Pack 01 – 4,89€ – 30% Rabatt

• Rock Band 4 – Off The Charts 02 – 5,94€ – 30% Rabatt

• Rock Band 4 – P!nk Pack 01 – 4,89€ – 30% Rabatt

• Rock Band 4 – Queen Pack 01 – 11,19€ – 30% Rabatt

• Rock Band 4 – The Black Crowes Pack 01 – 3,84€ – 30% Rabatt

• Rock Band 4 – U2 Essentials 01 – 9,44€ – 30% Rabatt

Xbox 360 – Deals with Gold – 10. Januar bis 16. Januar 2017

• Tropico 3 – 1,99€ – 80% Rabatt

• Tropico 4 – 2,49€ – 75% Rabatt

• Tropico 4 – Modern Times – 1,24€ – 75% Rabatt

• Tropico 5 – 5,99€ – 70% Rabatt

• Tropico 5 Epic Meltdown – 2,49€ – 50% Rabatt

• Tropico 5 Espionage – 4,99€ – 50% Rabatt

• Tropico 5 Hostile Takeover – 2,49€ – 50% Rabatt

• Tropico 5 Paradise Lost – 2,49€ – 50% Rabatt

• Tropico 5 Waterborne – 4,99€ – 50% Rabatt

Quelle: Xboxdynasty