WRC 6: Splitscreen-Multiplayer enthüllt

Bigben Interactive und Kylotonn Racing Games vermelden, dass das kommende Rennspiel WRC 6 erstmals in der aktuellen Konsolengeneration einen Splitscreen-Multiplayer bieten wird.

Nachdem sich die Community Mehrspielerduelle an einer Konsole gewünscht hat, haben die Entwickler dieses Feature also nun endlich umgesetzt. Bis zu zwei Spieler dürfen dabei an den Start gehen, wie auch der neue Trailer zum Rallyespiel zeigt.

WRC 6: Der Multiplayer Trailer

WRC 6 erscheint am 07. Oktober 2016 für PlayStation 4, Xbox One und PC.

Auf der gamescom zeigte sich der Titel zumindest schon einmal detailverbessert, wie unsere Vorschau verrät.

Quelle: Bigben Interactive