World of Goo, Little Inferno & Human Resource Machine kommen zum Release der Switch

Am 03.03.2017 ist es soweit und die Nintendo Switch kommt mit dem ein oder anderen Spiel in die Ladenregale. In die digitalen Ladenregale reihen sich nun auch noch drei weitere Titel ein. World of Goo, Little Inferno & Human Resource Machine können ab dem 03.03.2017 für die Nintendo Switch heruntergeladen werden.

Sollte der oben genannte Name euch nichts sagen, so vielleicht die Titel der aufgeführten Spiele. Neben den jetzt bevorstehenden Switch-Versionen, gab es die Titel bereits für Mobilgeräte und ältere Nintendo-Konsolen.

Alle drei Spiele wurden für den Touchscreen angepasst. Folglich könnte man sich vorstellen, dass diese auch eben nur im Handheldmodus spielen kann.

Im Gegensatz dazu ist der Preis noch nicht bekannt. Man geht aber davon aus, dass man irgendwo zwischen 5 und 20 Euro liegen wird. Dessenungeachtet wird es aber eine exklusive Funktion für die Switch geben, den Soundtrack-Modus.

„And for the first time ever, all three games will come bundled with their full original soundtracks. Tomorrow Corporation’s intrepid interns have created a new Soundtrack Mode, where players can explore Kyle Gabler’s wonderfully bizarre music in this special mode, available only on Nintendo Switch.“