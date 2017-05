Mit der WipEout Omega Collection erscheint im Juni eine Kollektion von damals erschienenden Spielen. In WipEout steigt ihr in einen Hochgeschwindigkeitsgleiter und bietet euch packende Rennen auf futuristischen Strecken. Für die Nintendo Switch gibt es mit Fast RMX bereits eine Alternative. Christian hat es sich übrigens nicht genommen und hat sich selber in einen der Gleiter gesetzt, was ihr hier nachlesen könnt.

Release: 07.06.2017

Dem Release am 07.06.2017 steht nichts mehr im Wege. Demnach sind Entwickler Sony Xdev, Clever Beans und die EPOS Game Studios stolz über die Bekanntgabe, dass WipEout Omega Collection Goldstatus erreicht hat.

Auf alte Fans und Neueinsteiger warten die besten Elemente der Serie und ein neues optisches Gewand. Brachiale Soundtrack und verrückte Strecken sind ebenfalls mit von der Partie.

