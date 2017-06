Weitere Ports von Wii U-Spielen auf Nintendo Switch möglich

Mit Mario Kart 8 Deluxe und The Legend of Zelda: Breath of the Wild hat Nintendo bereits zwei Spiele auf der Nintendo Switch veröffentlicht, die es auch auf der Vorgängerkonsole Wii U gab. Nun bestätigte Reggie Fils-Aime von Nintendo of America, dass man intern Gespräche führen würde, welche Wii U-Spiele noch mit einer Portierung auf die Nintendo Switch bedacht werden könnten.

Portierungen auf Switch: Mario Kart 8 Deluxe als Zugpferd

Mario Kart 8 Deluxe habe bewiesen wie erfolgreich gute Portierungen auf der Nintendo Switch sein können, da das Rennspiel der bislang am schnellsten verkaufte Serienteil ist. Bei Nintendo ist man sicher, dass die Verbreitung der Nintendo Switch bereits in kurzer Zeit die installierte Hardware-Basis der Wii U überflügeln wird. Daher möchte einigen Wii U-Games eine zweite Chance geben möchte, um sich einem größeren Publikum zu präsentieren. Gleichzeitig betont Fils-Aime gegenüber IGN auch, dass Fans keine einfache Ports erhalten werden, sondern die Spiele um sinnvolle Neuerungen ergänzt würden.

Welche Wii U-Spiele würdet ihr gern auf der Nintendo Switch sehen? Teilt uns eure Favoriten in den Kommentaren mit!

Quelle: IGN