Weitere Details zur Gamerscore-Kampagne 2017

Nachdem wir heute Vormittag bereits über die geplante Gamerscore-Kampagne berichtet haben, gibt es nun die kompletten Details zur Rabatt-Aktion. Microsoft Deutschland belohnt ab sofort die Treue der Xbox-Fans und schenkt euch bis zu 100 Euro beim Kauf einer neuen Xbox One S.

Wie funktioniert die Gamerscore-Kampagne 2017?

Logge Dich vom 3. Mai bis zum 17. Mai 2017 auf Xbox.com ein und sichere Dir – abhängig von Deinem Gamerscore – einen Rabatt für den Kauf einer Xbox One S. Je nach Punktzahl winken Gutscheine im Wert von 10 bis 100 Euro. Besitzt Du bereits eine Xbox One, nutzt Du den Gutschein für ein Upgrade auf eine Xbox One S oder schenkst ihn Deinen Freunden. Als Dankeschön für das Teilen bekommst Du den Titel Forza Motorsport 6 kostenlos, falls der Gutschein durch Deinen Freund eingelöst wird.

Nach erfolgreicher Anmeldung auf Xbox.com löst Du die Gutscheine vom 03. Mai bis zum 24. Mai 2017 auf Amazon.de ein. Die Aktion gilt nur für Konsolen und Bundles, die direkt über Amazon verkauft und versendet werden. Die Teilnahme an der Aktion steht jedem aktiven User mit einem Xbox Gamerscore offen, der einen Wohnsitz in Deutschland hat. Als aktiv gilt ein User, der sich mindestens einmal im Zeitraum 24.04.2015 bis 24.04.2017 bei Xbox Live angemeldet hat.

Quelle: PM Xbox Deutschland