Weihnachtsgewinnspiel: Super Mario-Woche mit Nintendo

Frohe Weihnachten liebe Community! Wir hoffen, dass euch der Weihnachtsmann in der letzten Nacht aufgesucht hat und das eine oder andere schöne Geschenk zurückgelassen hat. Auch in der Redaktion von GamezGeneration hat der gute Kerl ein paar Geschenke abgeliefert, die uns von Nintendo Deutschland bereitgestellt wurden, um euch eine kleine Freude zu machen.

Die Preise in der Nintendo-Woche:

1. Preis: 1x Super Mario Maker für Nintendo 3DS

2. Preis: 1x Mario Party: Star Rush für Nintendo 3DS

3. Preis: 1x Yoshi-Plate für den New Nintendo 3DS

Teilnahmebedingungen:

Um an der aktuellen Gewinnaktion teilnehmen zu können, wollen wir von euch wissen, welches Nintendo-Spiel euch in 2016 am besten gefallen hat und warum? Dabei ist es egal, ob der Titel für Nintendo 3DS, Nintendo Wii U oder auch Smartphone erschienen ist. Bitte begründet eure Wahl mit ein bis zwei Sätzen und sendet uns eure Wahl mitsamt eures Benutzernamens via Email mit dem Betreff: „Weihnachten 2016 mit Super Mario“ an Chris@gamezgeneration.de oder ihr postet eure Wahl direkt unter diesen Beitrag mittels Kommentarfunktion. Nach dem Teilnahmeschluss werden die drei erfolgreichen Einsendungen anschließend ausgelost.

• Teilnahmeberechtigt ist jedes registrierte Mitglied von GamezGeneration.de mit festem Wohnsitz in Deutschland

• Teilnahmeschluss ist Montag der 02. Januar 2017 um 23:59 Uhr MEZ

• Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich

• Der Rechtsweg ist bei diesem Gewinnspiel ebenso nicht möglich

• Pro Haushalt ist nur eine Teilnahme am Gewinnspiel möglich

• Von der Teilnahme ausgeschlossen sind alle Mitarbeiter/innen von GamezGeneration.de und Nintendo Deutschland

Wir wünschen allen Teilnehmer/innen viel Erfolg und bedanken uns für die Kooperation bei Nintendo Deutschland