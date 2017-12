Weihnachtsgewinnspiel 2017: Zubehör für eure Nintendo Switch von snakebyte

In dieser Woche könnt ihr nicht nur brandneue Spiele für eure Nintendo Switch gewinnen, dank snakebyte verlosen wir auch cooles Zubehör für die Hybrid-Konsole. Passend zu Heiligabend beginnt unsere finale Gewinnspielwoche, die nochmal einige tolle Preise bereithält. Welche Preise unsere Freunde von snakebyte in ihrem Gabenbeutel für euch haben, erfahrt ihr hier.

Die Preise von snakebyte in unserem Weihnachtsgewinnspiel:

1x das snakebyte Game:Pad S für die Nintendo Switch (unser Testbericht)

1x das snakebyte Starter:Kit Pro für Nintendo Switch

Teilnahmebedingungen:

Um an der Aktion teilzunehmen, müsst ihr diesmal dem GamezGeneration.de-Weihnachtsmann mitteilen, welches Feature der Nintendo Switch euch am meisten begeistert hat und warum (drei bis vier Sätze). Sendet euren Beitrag an Chris“at“gamegeneration.de und nutzt den Betreff „Weihnachten mit snakebyte 2017“ und schon seid ihr im Gewinntopf um einen der Preise dabei.

Zeit für die Teilnahme, habt ihr bis zum 31. Dezember 2017 um 23:59 Uhr MEZ.

Teilnahmeberechtigt ist jeder mit festem Wohnsitz in Deutschland

Teilnahmeschluss ist Sonntag der 31. Dezember 2017 um 23:59 Uhr MEZ

Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich

Der Rechtsweg ist bei diesem Gewinnspiel ebenso nicht möglich

Pro Haushalt ist nur eine Teilnahme am Gewinnspiel möglich

von der Teilnahme ausgeschlossen sind alle Mitarbeiter/innen von GamezGeneration.de und snakebyte

Wir wünschen allen Teilnehmer/innen viel Erfolg und bedanken uns für die Kooperation sowie die Unterstützung über das Jahr hinweg bei snakebyte.