Ho-Ho-Ho liebe Community! Es ist mal wieder die Zeit gekommen: Das Weihnachtsfest steht vor der Tür. Dies bedeutet auch, dass unser alljährliches Weihnachtsgewinnspiel in den Startlöchern steht. Den Start in diesem Jahr macht der französische Publisher Ubisoft, der in diesem Jahr mit Spielen wie Assassins Creed Origins, Mario+Rabbids: Kingdom Battle und For Honor begeistern konnte. In freundlicher Kooperation mit Ubisoft Deutschland, verlosen wir in der Woche bis zum 1. Advent drei tolle Gewinnspielpakete mit Merchandise-Produkten beliebter Ubisoft-Games. Unser Ubisoft Weihnachtsgewinnspiel 2017.

Das sind die Preise in der aktuellen Woche:

Preis: Assassins Creed Anubis-Maske plus Assassins Creed Origins Tshirt und For Honor Schokolade Preis: Assassins Creed Origins Tshirt plus South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe Cap und Preis: Mario+Rabbids: Kingdom Battle Tshirt plus Just Dance 2018 Cap

Teilnahmebedinungen:

Um an der aktuellen Gewinnspiel-Aktion teilzunehmen, müsst ihr drei kleine Fragen beantworten, die sich rund um Ubisoft drehen.

Welche Gesamtwertung erzielte Assassins Creed Origins in unserem Testbericht? Mit welchen Partner-Rabbids startet Super Mario in sein Abenteuer in Mario+Rabbids: Kingdom Battle? Was war euer Ubisoft-Spiel des Jahres 2017 und warum?

Bitte sendet uns die Antworten auf die drei genannten Fragen mit einer Email und dem Betreff „Weihnachten mit Ubisoft 2017“ an Chris“at“gamezgeneration.de und schon seid ihr bei der richtigen Lösung mit im Gewinnspieltopf um einen der Preise.

Zeit für die Teilnahme, habt ihr bis zum 3. Dezember 2017 um 23:59 Uhr MEZ.

Teilnahmeberechtigt ist jeder mit festem Wohnsitz in Deutschland

Teilnahmeschluss ist Sonntag der 3. Dezember 2017 um 23:59 Uhr MEZ

Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich

Der Rechtsweg ist bei diesem Gewinnspiel ebenso nicht möglich

Pro Haushalt ist nur eine Teilnahme am Gewinnspiel möglich

von der Teilnahme ausgeschlossen sind alle Mitarbeiter/innen von GamezGeneration.de und Ubisoft Deutschland

Wir wünschen allen Teilnehmer/innen viel Erfolg und bedanken uns für die Kooperation sowie die Unterstützung über das Jahr hinweg bei Ubisoft Deutschland