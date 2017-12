Weihnachtsgewinnspiel 2017: Merchandise-Pakete von Bethesda

Ho-Ho-Ho liebe Community – die Gewinnspiel-Wochen rund um das Weihnachtsfest gehen passend zum zweiten Advent in die dritte Runde! Die neue Woche zelebrieren wir in diesem Jahr mit unseren Freunden von Bethesda, die in diesem Jahr mit Spielen wie The Evil Within 2, Wolfenstein II: Shadow of Colossus oder auch den Nintendo-Switch Umsetzungen zu Doom und The Elder Scrolls V: Skyrim begeistern konnten. In freundlicher Kooperation mit Bethesda Deutschland, verlosen wir in der Woche bis zum 3. Advent vier tolle Gewinnspielpakete mit Merchandise-Produkten rund um die beliebtesten Marken von Bethesda Softworks.

Die Preise der dritten Gewinnwoche:

1. Preis: Ein Fanpaket bestehend aus einem Tshirt, einem „Achtung Panzerhund“-Schild, einem Fallout 4 Soundtrack, Pins zu Fallout 4, einer Prey 3D Wackelkarte und einer Landkarte zu Skyrim

2. Preis: Ein Fanpaket bestehend aus einem Tshirt, einem Skyrim Pin-Set, einem Skyrim Notizbuch, ein Prey Soundtrack und einem Fallout 4 Schlüsselanhänger

3. Preis: Ein Tshirt mit einem The Evil Within 2 Poster, einem Dishonored 2 Soundtrack, einem The Evil Within Notizbuch und einer Prey Artbook Collection

4. Preis: Ein Tshirt, einem Prey Stress-Toy, einem Dishonored 2 Tuch, The Evil Within Notizbuch und Skyrim Artwork-Karten

5. Preis: Ein Set Skyrim Artwork-Karten, ein The Evil Within Notizbuch, ein Fallout 4 Soundtrack und ein „Achtung Panzerhund“-Schild Ein Geldbeutel sowie eine Kette mit Flaschenöffner-Funktion zum Spiel

Teilnahmebedinungen:

Um an der aktuellen Gewinnspiel-Aktion teilzunehmen, müsst ihr unsere Weihnachtsfee helfen die drei Bethesda-Weihnachtskugeln auf unserem Portal zu finden. Die Kugeln sind ausschließlich innerhalb von Artikeln des Jahres 2017 versteckt und themenrelevant versteckt, um eure Suche zu erleichtern.

Habt ihr alle Kugeln gefunden, sendet die drei Fundorte mit einer Email und dem Betreff „Weihnachten mit Bethesda 2017“ an Chris“at“gamezgeneration.de und schon seid ihr bei der richtigen Lösung mit im Gewinnspieltopf um einen der Preise.

Zeit für die Teilnahme, habt ihr bis zum 17. Dezember 2017 um 23:59 Uhr MEZ.

Teilnahmeberechtigt ist jeder mit festem Wohnsitz in Deutschland

Teilnahmeschluss ist Sonntag der 17. Dezember 2017 um 23:59 Uhr MEZ

Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich

Der Rechtsweg ist bei diesem Gewinnspiel ebenso nicht möglich

Pro Haushalt ist nur eine Teilnahme am Gewinnspiel möglich

von der Teilnahme ausgeschlossen sind alle Mitarbeiter/innen von GamezGeneration.de und Bethesda Deutschland

Wir wünschen allen Teilnehmer/innen viel Erfolg und bedanken uns für die Kooperation sowie die Unterstützung über das Jahr hinweg bei Bethesda Deutschland