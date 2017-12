Weihnachtsgewinnspiel 2017: Farmleben und Abenteuer mit astragon

Das Weihnachtsfest nähert sich in großen Schritten und damit starten wir in den dritten Advent mit neuen Gewinnspielen im Zuge unserer Weihnachtswochen. Diese Woche steht im ganz im Zeichen unserer Freunde von astragon, die uns mit tollen Preisen rund um den Landwirtschafts-Simulator 2017 und The Hunter: Call of the Wild ausgestattet haben. Wie ihr einen der coolen Preise gewinnen könnt, erfahrt ihr in den kommenden Zeilen.

Die Preise von astragon:

Preis: einen Plüschbären zu theHunter: Call of the Wild mitsamt eines Downloadcodes für die PS4 oder Xbox One-Variante des Spiels (für jede Plattform gibt es nur einen Code zu gewinnen!) Preis: ein Plüschbär zu theHunter: Call of the Wild mitsamt eines Downloadcodes für das Spiel (die Version, die übrig bleibt, nach der Wahl des 1. Platzes) und 4. Preis: je einmal das PC-SPiel Landwirtschafts-Simulator 17 in der Platinum Edition.

Teilnahmebedinungen:

Um an der aktuellen Gewinnspiel-Aktion teilzunehmen, müsst ihr drei kleine Fragen beantworten, die sich rund um astragon und deren Spiele drehen.

Welche Wertung konnte die Nintendo Switch Version von Landwirtschafts-Simulator 17 bei uns abstauben? Wie lautet der Name des Indie-Hits bei dem ihr euch mit PS-starken und tonnen-schweren Geländefahrzeugen durch Matsch und Schlamm kämpft? Offene Kreativfrage: Welche Art von Simulator-Spiel würde euch reizen zu spielen und warum?

Bitte sendet uns die Antworten auf die drei genannten Fragen mit einer Email und dem Betreff „Weihnachten mit astragon 2017“ an Chris“at“gamezgeneration.de und schon seid ihr bei der richtigen Lösung mit im Gewinnspieltopf um einen der Preise.

Zeit für die Teilnahme, habt ihr bis zum 24. Dezember 2017 um 23:59 Uhr MEZ.

Teilnahmeberechtigt ist jeder mit festem Wohnsitz in Deutschland

Teilnahmeschluss ist Sonntag der 24. Dezember 2017 um 23:59 Uhr MEZ

Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich

Der Rechtsweg ist bei diesem Gewinnspiel ebenso nicht möglich

Pro Haushalt ist nur eine Teilnahme am Gewinnspiel möglich

von der Teilnahme ausgeschlossen sind alle Mitarbeiter/innen von GamezGeneration.de und astragon

Wir wünschen allen Teilnehmer/innen viel Erfolg und bedanken uns für die Kooperation sowie die Unterstützung über das Jahr hinweg bei astragon.