Weihnachtsgewinnspiel 2017: Activision lässt es mit Call of Duty: WW2 krachen

Ho-Ho-Ho liebe Community – die Gewinnspiel-Wochen rund um das Weihnachtsfest gehen in die zweite Runde! Die zweite Woche zelebrieren wir in diesem Jahr mit unseren Freunden von Activision-Blizzard, die in diesem Jahr mit Spielen wie Call of Duty: WW2, Destiny 2 und Crash Bandicoot: N Sane Trilogy begeistern konnten. In freundlicher Kooperation mit Activision Deutschland, verlosen wir in der Woche bis zum 2. Advent vier tolle Gewinnspielpakete mit Merchandise-Produkten rund um den neuesten Shooter aus dem Hause Activision, Call of Duty: WW2.

Die Preise der zweiten Gewinnwoche:

1. Preis: Ein Fanpaket bestehend aus Strickjacke, USB Notizbuch, einem gerahmten Bild und einer Box mit fünf Pin-Ansteckern

2. Preis: Ein Tshirt zum Spiel mit einer USB-Powerbank sowie einer Tasse

3. Preis: Ein Jütebeutel mitsamt einer Tasse und einem Poster zum Spiel

4. Preis: Ein Geldbeutel sowie eine Kette zum Spiel

Teilnahmebedinungen:

Um an der aktuellen Gewinnspiel-Aktion teilzunehmen, müsst ihr drei kleine Fragen beantworten, die sich rund um Activision drehen.

Welche Einschätzung erzielte Call of Duty: WW in unserer Vorschau? Welche Wertung konnte der Shooter Destiny 2 in unserem Testbericht abstauben? Was war euer Activision-Spiel des Jahres 2017 und warum?

Bitte sendet uns die Antworten auf die drei genannten Fragen mit einer Email und dem Betreff „Weihnachten mit Activision 2017“ an Chris“at“gamezgeneration.de und schon seid ihr bei der richtigen Lösung mit im Gewinnspieltopf um einen der Preise.

Zeit für die Teilnahme, habt ihr bis zum 10. Dezember 2017 um 23:59 Uhr MEZ.

Teilnahmeberechtigt ist jeder mit festem Wohnsitz in Deutschland

Teilnahmeschluss ist Sonntag der 10. Dezember 2017 um 23:59 Uhr MEZ

Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich

Der Rechtsweg ist bei diesem Gewinnspiel ebenso nicht möglich

Pro Haushalt ist nur eine Teilnahme am Gewinnspiel möglich

von der Teilnahme ausgeschlossen sind alle Mitarbeiter/innen von GamezGeneration.de und Activision Deutschland

Wir wünschen allen Teilnehmer/innen viel Erfolg und bedanken uns für die Kooperation sowie die Unterstützung über das Jahr hinweg bei Activision Deutschland