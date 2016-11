Weihnachtsgewinnspiel 2016: Woche 1 mit Activision

Das erste Adventswochenende 2016 liegt hinter uns und das bedeutet, dass die alljährlichen Gewinnspielwochen zum Weihnachtsfest hier auf GamezGeneration.de anbrechen, bei denen ihr tolle Preise in Form von aktuellen Konsolen- und Handheld-Spielen sowie Merchandise in Form von Shirts, Postern und anderen coolen Goodies zum Fest abzugreifen. Den Start in die Weihnachtswochen macht dabei unser Partner von Activision Deutschland, der zu seinen großen Spielmarken Skylanders, Destiny und Call of Duty ein paar tolle Preise aus dem Hut gezaubert hat, die ihr euch in dieser Woche sichern könnt.

Das sind die Preise in der Activision-Woche:

Preis: Activision Fangpaket bestehend aus einem Call of Duty: Infinite Warmare-Poster, dem Xbox One-Spiel Call of Duty: Advanced Warfare und einem Destiny-Tshirt Preis: Skylanders-Paket bestehend aus drei Skylanders-Battlecast Sets und einem tollen Spell Book für eure Karten Preis: Das Xbox 360-Spiel Transformers: The Dark Spark inkl. einem Destiny T-Shirt Preis: King’s Quest für den PC Preis: ein Destiny-Tshirt

Die Teilnahmebedingungen:

Um an der Aktion teilzunehmen, gilt es die drei folgenden Fragen zu beantworten, die sich rund um die aktuellen Activision-Spielehits drehen und uns die passenden Antworten mittels E-Mail und eurem Benutzernamen hier auf GamezGeneration.de (ohne diesen gilt die Teilnahme als ungültig!!!) mitsamt des Betreffs „Weihnachten 2016 mit Activision“ an die E-Mail Chris@gamezgeneration.de zu senden.

Die Fragen:

Welche Einschätzung erhielt der neueste Skylanders-Ableger „Skylanders: Imaginators“ in unserer gamescom-Vorschau? Welche Wertung hat unser Michael Call of Duty: Infinite Warfare in seinem Testbericht verpasst? Welcher prominente Rennfahrer hat eine Gastrolle in dem aktuellen Shooter Call of Duty: Infinite Warfare?

• Teilnahmeberechtigt ist jedes registrierte Mitglied von GamezGeneration.de mit festem Wohnsitz in Deutschland

• Teilnahmeschluss ist Sonntag der 10. Dezember 2016 um 23:59 Uhr MEZ

• Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich

• Der Rechtsweg ist bei diesem Gewinnspiel ebenso nicht möglich

• Pro Haushalt ist nur eine Teilnahme am Gewinnspiel möglich

• Von der Teilnahme ausgeschlossen sind alle Mitarbeiter/innen von GamezGeneration.de und Activision

Wir wünschen allen Teilnehmer/innen viel Erfolg und bedanken uns für die Kooperation bei Activision Blizzard!