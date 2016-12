Weihnachtsgewinnspiel 2016: Merchandise von Ubisoft

Hoho – Der zweite Advent ist da und das bedeutet die zweite Runde in unserem Weihnachtsgewinnspiel ist angebrochen! In dieser Woche dreht sich alles rund um Ubisoft, die in diesem Jahr ihr 30-jähriges Firmenjubiläum feiern und unsere Weihnachtsaktion mit vielen tollen Preispaketen unterstützen.

Die Preise der Ubisoft-Woche:

1. Preis: Watch_Dogs 2-Fanpaket bestehend aus einer coolen Jacke, einem passenden T-Shirt, einem Kopfhörer-Set sowie einem Aufnäher zum Spiel

2. und 3. Preis: je ein 30 Jahre Ubisoft-Paket bestehend aus einer Uni 30-Cap, einem Far Cry Primal Säbelzahntiger und einem Watch_Dogs 2 Kopfhörer-Set

4. Preis: ein Watch_Dogs 2 Aufnäher plus ein Watch_Dogs 2 Kopfhörer-Set

5. Preis: ein Watch_Dogs 2 Kopfhörer-Set

Wie nehme ich teil?

Um an der Aktion teilzunehmen, gilt es drei Ubisoft-Weihnachtskugeln auf unserem Portal zu finden und deren Fundorte (Links) mittels E-Mail und eurem Benutzernamen hier auf GamezGeneration.de (ohne diesen gilt die Teilnahme als ungültig!!!) mitsamt des Betreffs „Weihnachten 2016 mit Ubisoft“ an die E-Mail Chris@gamezgeneration.de zu senden. So sehen die drei Weihnachtskugeln aus:



Teilnahmebedingungen:

• Teilnahmeberechtigt ist jedes registrierte Mitglied von GamezGeneration.de mit festem Wohnsitz in Deutschland

• Teilnahmeschluss ist Sonntag der 18. Dezember 2016 um 23:59 Uhr MEZ

• Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich

• Der Rechtsweg ist bei diesem Gewinnspiel ebenso nicht möglich

• Pro Haushalt ist nur eine Teilnahme am Gewinnspiel möglich

• Von der Teilnahme ausgeschlossen sind alle Mitarbeiter/innen von GamezGeneration.de und Ubisoft

Wir wünschen allen Teilnehmer/innen viel Erfolg und bedanken uns für die Kooperation bei Ubisoft Deutschland!