Weihnachtsgewinnspiel 2016: EA & Numskull lassen es mit Titanfall 2 krachen

Das Weihnachtsfest 2016 rückt unermüdlich näher und das bedeutet, dass auch eine neue Gewinnspielwoche anbricht. Diesmal dreht sich alles um unsere Gewinnspielpartner von Electronic Arts und Numskull, die uns mit dem aktuellen Shooter-Highlight Titanfall 2 und passendem Merchandise ausgestattet haben.

Die Preise in dieser Gewinnspielwoche:

Preis: Einmal Titanfall 2 für die PlayStation 4 Preis: Einmal Titanfall 2 für die Xbox One Preis: Merchandise-Paket zu Titanfall 2 von Numskull bestehen aus einer Titanfall 2 Steel-Tasse, einer Militia-Basecap und einem Titanfall 2 Schlüsselanhänger

Ein bisschen Action aus Titanfall 2 bekommt ihr in dem genialen Encore-Trailer spendiert:

So nehmt ihr an der Aktion teil:

Um an der Aktion teilzunehmen, gilt es die drei EA-Weihnachtskugeln auf unserem Portal zu finden und deren Fundorte (Links) mittels E-Mail und eurem Benutzernamen hier auf GamezGeneration.de (ohne diesen gilt die Teilnahme als ungültig!!!) mitsamt des Betreffs „Weihnachten 2016 mit Titanfall 2“ an die E-Mail Chris@gamezgeneration.de zu senden.

So sehen die gesuchten Weihnachtskugeln dabei aus:

Teilnahmebedingungen:

• Teilnahmeberechtigt ist jedes registrierte Mitglied von GamezGeneration.de mit festem Wohnsitz in Deutschland

• einige Preise können nur an Teilnehmer/innen übergeben werden, die das 18. Lebensjahr erreicht haben

• Teilnahmeschluss ist Montag der 26. Dezember 2016 um 23:59 Uhr MEZ

• Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich

• Der Rechtsweg ist bei diesem Gewinnspiel ebenso nicht möglich

• Pro Haushalt ist nur eine Teilnahme am Gewinnspiel möglich

• Von der Teilnahme ausgeschlossen sind alle Mitarbeiter/innen von GamezGeneration.de, Electronic Arts und Numskull

Wir wünschen allen Teilnehmer/innen viel Erfolg und bedanken uns für die Kooperation bei Electronic Arts sowie Numskull