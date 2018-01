Warner Bros. kündigt Scribblenauts Showdown an

Die Spatzen haben es schon seit einigen Tagen von den Dächern gepfiffen. Nun ist es offiziell: Warner Bros. Interacitve arbeitet an Scribblenauts Showdown, welches bereits am 8. März 2018 erscheinen soll.

Scribblenauts Showdown setzt dabei auf brandneue Mehrspielermodi. Zwei neue Party-Spielmodi für ein bis vier Spieler bauen die Kreativität der Action-Rätsel-Serie noch weiter aus. Im Showdown-Modus können bis zu vier Spieler gegeneinander antreten und sich mit kartenbasierten Strategien und kreativen Fähigkeiten ihren Weg zum Sieg ausmalen. Im Versus-Modus können zwei Spieler in einem Kopf-an-Kopf-Rennen in über 25 Mini-Spielen, welche in jeder Session wechseln, gegeneinander antreten.

Einen ersten Eindruck vom Spiel vermittelt der Ankündigungstrailer.

Scribblenauts Showdown Trailer:

Natürlich wird Scribblenauts Showdown aber auch den klassichen Sandbox-Modus bieten. Hier können bis zu zwei Spieler in acht neuen Leveln Ziele erreichen, indem sie jedes nur vorstellbare Objekt erstellen und dabei Stariten und Erfolge verdienen. Außerdem können Spieler ihrer Fantasie freien Lauf lassen und jedes Objekt, das sie sich vorstellen können, erstellen und dabei zusehen, wie diese auf unerwartete Weise interagieren.

Witziges Extra: Diesmal könnt ihr auch einen eigenen Scribblenaut entwerfen, der mit einzigartigen Kleidungsstücken und skurrilen Accessoires individuell angepasst werden kann.

Scribblenauts Showdown wird für Nintendo Switch, PS4 und Xbox One erscheinen.

Quelle: Warner Bros.