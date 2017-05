Warner Bros. kündigt LEGO Marvel Super Heroes 2 an

Sehr gute Nachrichten für alle LEGO- und Marvel-Fans unter euch! Warner Bros. und TT Games haben heute LEGO Marvel Super Heroes 2 angekündigt. Der Titel ist die Fortsetzung des LEGO Marvel Super Heroes.und soll am 16. November 2017 für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Auch eine Nintendo Switch-Version befindet sich in Entwicklung, diese soll aber etwas später erscheinen.

Der erste Teaser zu LEGO Marvel Super Heroes 2:

On LEGO Marvel Super Heroes stellen sich die Spieler dem zeitreisenden Kang, dem Eroberer, in einer epischen Schlacht in ganz Chronopolis, vom alten Ägypten und dem Wilden Westen bis Sakaar und New York City im Jahr 2099. Im Verlauf der Handlung können Spieler in die Rolle einer Reihe berühmter Charaktere schlüpfen, von Captain America als Cowboy aus der Vergangenheit bis Spider-Man 2099 aus der Zukunft, gemeinsam mit Thor, Hulk, den Wächtern der Galaxie, Black Panther, Captain Marvel, Doktor Strange, dem Grünen Kobold und Dutzenden anderen Marvel-Superhelden und Marvel-Superschurken.

Vollgepackt mit unterhaltsamem LEGO Humor für Fans jeden Alters bietet LEGO Marvel Super Heroes 2 einen Mehrspielermodus für vier Personen, bei dem Freunde und Familie gegeneinander oder gemeinsam als Team spielen können.

Quelle: PM Warner Bros.