Virtual Reality, Reisekrankheit, Low Poly – doch nur ein teures Gimmick?

Kürzlich hat Shigeru Miyamoto erklärt, dass er kein allzu großer Freund der Virtual-Reality-Technologie sei. Bei Nintendo wolle man, dass Familien gemeinsam spielen, was nicht funktioniere, wenn man sich mit einer VR-Brille und einem Headset vom Rest der Welt abkapselt. Außerdem wolle man, dass auch lange an einem Stück gespielt werde, ebenfalls etwas, das bei VR meist nicht in Frage kommt.

„But we want families to play together, and virtual reality (which requires players to be closed off from the real world) doesn’t really fit well there. We also like people playing for a long time, and it’s hard to do that in VR.“

Tja, bei allem Hype um neue und faszinierende Technologien hat Miyamoto aus meiner rein persönlichen Sicht Recht. Die Wii war genau deshalb so erfolgreich, weil sie a) Einstiegshürden abgebaut und b) Familien zusammengebracht hat. Gaming ist oft genug sehr abstrakt und arbiträr, die Wii war leicht verständlich und direkt, jeder wusste sofort, wie Boxen oder Golf funktionieren.

Neben der Tatsache, dass VR-Geräte sehr teuer und damit ein absolutes Luxusgut sind, ist es auch extrem aufwändig, damit in ein Spiel zu starten. Ich kann nicht einfach nur die Konsole anschalten und gleich loslegen, sondern muss mir erstmal die Brille aufsetzen, die Kopfhörer auch, ggf. noch Controller kalibrieren – und das dann für ein paar Minuten Gaming, weil langfristig Reisekrankheit/Motion Sickness einsetzt. Ich hab auf der gamescom eine Demo zu Lantern ausprobiert und da wurde es mir schon nach zwei Minuten schwummrig, woraufhin ich sicherheitshalber relativ schnell nochmal abgebrochen habe. Damit stundenlang in Skyrim, Fallout, Xenoblade oder Minecraft unterwegs sein – eher weniger, dann lieber „normales“ Spielen.

„VR-Krankheit, auch Virtuelle Realitäts-Krankheit (engl. Virtual Reality Sickness) ist eine Form von Übelkeit, die mit dem Eintauchen in eine computergenerierte Umgebung auftritt. Sie kann während des VR-Erlebnisses entstehen, typischerweise beim Spielen eines Computerspiels mit einer VR-Brille, setzt sich jedoch häufig anschließend eine Zeitlang fort. Gängige Symptome sind Unwohlsein, Kopfschmerz, Übelkeit, Müdigkeit, Apathie. Bewegungsinstabilität und Stolpern können auftreten. Auch Erbrechen wurde beobachtet.“ (Quelle: Wikipedia)

Zum Hype und PR-Floskeln sollte eben auch ein „Ja, aber“ gehören. Kleinere Entwickler wie der deutsche Publisher Application Systems Heidelberg, der gemeinsam mit Hammer Labs den VR-Puzzler Carpe Lucem auf den Markt gebracht hat, oder Storm in a Teacup, das italienische Team hinter dem bereits erwähnten Lantern haben mir gegenüber auf der gamescom offen zugegeben, dass sie nur Low-Poly-Grafiken anbieten können, weil es sonst auf die Framerate und damit wiederum auf das Wohlsein der Spieler schlägt. Wenn mit VR Gaming unseren Körper an seine physiologischen Grenzen bringt, sollte man sich vielleicht doch ehrlich eingestehen, dass VR eben NICHT die Zukunft ist, sondern eine durchaus interessante Technik, die aber eben nicht für jeden und für andere womöglich auch nur mit Einschränkungen zu genießen sein wird.

„Die Effekte verringern sich unter Umständen erst Stunden nach Beendigung des VR-Erlebnisses. Über nachhaltige Schädigungen ist nichts bekannt. Die Hersteller raten zu einem mäßigen Gebrauch (typischerweise unter einer halben Stunde pro Tag) und weisen auf einen Gewöhnungseffekt hin: Wer sich langsam in die VR-Welt einführt, wird weniger mit VR-Krankheit zu kämpfen haben.“ (Quelle: Wikipedia)

Um den Bogen zurück zu Miyamoto zu schlagen, sollte man sich eventuell wieder einmal die letzten großen Erfolge von Nintendo vergegenwärtigen: ein knallbunter, schneller Multiplayer-Shooter und mehrere Handheld-/Mobile-Spiele mit Taschenmonstern, ansonsten sind es meist Jump’n’Runs oder Rollenspiele – VR passt da nirgendwo so wirklich rein. Sehr wahrscheinlich auch nicht bei The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Schon jetzt verspricht Links neuestes Abenteuer sein bislang größtes zu werden und dürfte dem aktuellen Rollenspieltrend folgen, wonach die Welten in The Witcher und Co. immer gigantischer sein müssen. Greifen wir mal irgendeine Zahl aus der Luft, denn natürlich hat außer den zuständigen Entwicklern derzeit wohl keiner eine Ahnung, wie die tatsächliche Spielzeit aussehen dürfte. Sagen wir, dass man rund 60 Stunden in Breath of the Wild unterwegs sein kann – würde das ernsthaft jemand mit VR-Kit machen wollen? Bei den empfohlenen 30 Minuten pro Tag wäre man immerhin 120 Tage und damit vier Monate beschäftigt. Vier Monate mit einem einzigen Single-Player-Spiel ist dann doch ein wenig krass, mal abgesehen davon, dass die derzeitige Steuerungsvariante, die insbesondere auf die Funktionen des Wii-U-Tablets setzt, ohnehin nicht mit VR kompatibel wäre.

Ich kann die Faszination VR absolut verstehen, Carpe Lucem war zwei Jahre in Folge eines meiner gamescom-Highlights, aber aktuell befinden sich auf dem Weg der Technologie viele Hürden und Stolpersteine. Während Wii, DS und Smartphones solche Hürden abgebaut und damit neue Bevölkerungsschichten für das Gaming gewinnen könnten, bauen VR-Brillen und Headsets wieder neue Mauern auf, rücken Videospiele wieder in die Nische der Technik-Freaks mit dicken Geldbeuteln. So viel Potential die Technologie auch bieten mag und so verlockend der aktuelle Hype auch sein mag, sollte das Thema auch ehrlich behandelt werden und dazu gehört, dass man die Knack- und Kritikpunkte anerkennt.

Gaming versucht insgesamt immer inklusiver zu sein, beispielsweise gibt es Indie-Entwickler, die daran arbeiten, ihre Spiele auch für an fotosensitiver Epilepsie leidende Videospielfans spielbar zu machen, indem sie besonders Stroboskop-Effekte reduzieren. Und das zurecht viel kritisierte SimCity zeichnet sich dann eben doch durch spezielle optische Filter für Menschen mit Farbsehschwächen aus. Währenddessen schließt Virtual Reality eine ganze Menge potentieller Zocker aus, selbst wenn die Technik noch weiter verbessert wird, wird ein bestimmter Teil des Publikums aufgrund von Motion Sickness/Reisekrankheit auch zukünftig Nichts davon haben.