Viele neue Informationen rund um Splatoon 2 zusammengefasst

Nintendo hat in der vergangenen Nacht einige neue Informationen rund um den exklusiven Switch-Shooter Splatoon 2 veröffentlicht, die wir hier für euch zusammengetragen haben.

Rückkehr des Einzelspielermodus

In Splatoon 2 wird es einen Einzelspielermodus geben. In dem sogenannten Helden-Modus dreht sich alles um die Tintenfisch-Schwestern. Aioli ist verschwunden und nun liegt es an euch als Limone sie und den Riesen-Elektrowels wiederzufinden. Die Spieler können im Helden-Modus unterschiedliche Waffen nutzen um Hindernisse zu überwinden, Gegner zu besiegen und Endbosse zu erledigen. Dazu gehören die beliebten Klecksroller, Klecks-Konzentratoren und die neuen Duo-Kleckser. Der Helden-Modus ist als Trainingslager gedacht, in dem der Spieler alles lernt, was er in den turbulenten Multiplayer-Farbschlachten können muss.

Splatoon 2 Trailer zum Einzelspielermodus:

Splatoon 2: Bundle und neues Zubehör im Anmarsch

Nintendo kündigte zudem ein neues Hardware-Paket und Zubehör rund um Splatoon 2 an. Direkt zum Release von Splatoon 2 am 21. Juli 2017 wird eine limitierte Nintendo Switch Konsolen Edition (neon-blau / neon-rot) + Splatoon 2 als Download Version erscheinen. Am gleichen Tag wird auch zusätzliches Zubehör erscheinen. So dürfen sich Fans auf einen Nintendo Switch Pro Controller in der Splatoon 2 Edition mit Griffen in Pink und Grün und einem Tintenklecks-Design sowie eine Nintendo Switch Tragetasche (Splatoon 2 Edition) + Bildschirmschutz, dekoriert mit Grafiken aus dem Spiel und Reißverschlüssen in Pink und Grün freuen.

Im Herbst soll zudem ein neues Paar Joy-Con im Look zum Spiel erscheinen, welches die Farben neon-grün und neon-pink bietet.

Splatoon 2 mitsamt den neuen amiibo-Figuren zum Spiel, könnt ihr ab sofort bei amazon.de vorbestellen.

Quelle: PM Nintendo