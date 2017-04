Viele neue Details zu Marvel vs. Capcom: Infinite

Capcom hat heute eine Reihe neuer Details zum kommenden Beat’em Up Marvel vs. Captom: Infinite bekannt gegeben, welches im September diesen Jahres erscheinen soll. Aktuell ist eine Veröffentlichung auf der PlaySation 4, Xbox One und dem PC geplant.

Endlich mit an Bord: Der Story-Modus

Zum ersten Mal in der Geschichte der Franchise kollidieren die Universen von Marvel und Capcom in einem grafisch beeindruckenden und immersiven cinematischen Story-Modus. Helden und Bösewichte kämpfen Seite an Seite, um ihre miteinander verwachsenen Welten vor einer dunklen neuen Bedrohung zu retten: Ultron Sigma, verschmolzen aus dem als Ultron bekannten Roboter-Gegner aus dem Marvel-Universum sowie Sigma aus dem Capcom-Universum. Dieser psychotische Bösewicht ist davon besessen, alles organische Leben mit einem cybernetischen Virus zu infizieren. Die größte Versammlung von Kämpfern, die die Welt je gesehen hat, muss nun gegen Ultron Sigma antreten und ihre neue Welt retten.

Passend dazu bestätigte Capcom heute auch eine Reihe neuer Kämpfer für den Titel:

– Ultron

– Hulk

– Thor

– Hawkeye

– Rocket Raccoon

– Chun-Li

– Strider

– Hiryu

– Chris Redfield

Jeder neu hinzugefügte Charakter verfügt über einzigartige Fähigkeiten und ikonische Special Moves und ergänzt die Liste der zuvor angekündigten Kämpfer – darunter Captain Marvel, Iron Man und Captain America auf Seiten Marvels, sowie Ryu, Mega Man X und Morrigan von Capcom. Der Einsatz der extrem mächtigen Infinity Stones vertieft das individualisierte Spielerlebnis noch weiter, und ermöglicht es Spielern, elementare In-Game-Kräfte wie Zeit, Kraft und Raum auszurüsten und auszulösen.

Zusätzlich zur cinematischen Story-Erfahrung werden Arcade-, Trainings- und Missions-Spielmodi für Spieler aller Skill-Stufen Erlebnisse bieten, die in Erinnerung bleiben. Weitere Charaktere, Stages, Spielfeatures und Details zum Storymodus werden in den kommenden Monaten enthüllt.

Quelle: PM Capcom