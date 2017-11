Viele Infos zur Xbox One X – The Witcher 3, Anzahl der Spiele uvm

Nächste Woche erscheint mit der Xbox One X endlich die neue Konsole von Microsoft, die mit ihrer enormen Leistungsfähigkeit Konsolenspieler begeistern will. Ob sich das überhaupt lohnt und wenn ja, für wen haben wir bereits in unserem Special geklärt. Heute erreichten uns viele neue Infos zur Xbox One X.

The Witcher 3 auf der Xbox One X

Das Rollenspiel The Witcher 3: Wild Hunt wird auch von der besseren Hardware profitieren. Wie Entwickler CD Projekt RED verrät, wird es eine ganze Reihe an Verbesserungen geben.

Die Auflösung beträgt 4K und es gibt zahlreiche grafische Verbesserungen wie eine höhere Qualität von Schatten und Ambient Occlusion. Damit werden realistischere Objektschatten berechnet, welche die Umgebung lebendiger wirken lassen. Außerdem dürft ihr euch über eine bessere Textur-Filterung und höher aufgelöste Texturen freuen.

Zudem wurde die Performance des Spiels verbessert. Wer keinen 4K-Fernseher besitzt, soll via Supersampling auch auf einem Full-HD-Bildschirm von den grafischen Verbesserungen profitieren.

Video der Boot-Animation und Unboxing

Außerdem hat Microsoft ein neues Video der Boot-Animation veröffentlicht, welches zeigt, über welche Start-Animation sich Besitzer der Xbox One X exklusiv freuen dürfen.

Here is a preview of the special boot animation that only Xbox One X owners will see. Only a few more days until launch. pic.twitter.com/KSos2N2gGB — Larry Hryb (@majornelson) 1. November 2017

Arekkz Gaming hingegen zeigt ein neues Unboxing-Video zur Konsole:

Xbox One X mit 1440p-Auflösung an 1440p-Monitoren

Besitzer eines 1440p-Monitors haben ebenfalls Grund zur Freude. Ging man bislang davon aus, dass auf diesen Displays lediglich eine 1080p-Auflösung dargestellt werden könne, bestätigte Kevin Gammill, Program Manager für Microsofts Xbox Platform Partner Group nun, dass man eine volle 1440p-Auflösung bieten wird.

I *knew* you were going to ask that, just ran out of space. On X, we will effectively output native over HDMI in this case at 1440p. — Kevin Gammill (@CmdrDesslock) 1. November 2017

Etwa 70 „Xbox One X Enhanced“-Spiele zum Konsolenstart

Wenn die neue Konsole am 07. November endlich erscheint, werden laut Microsoft knapp 70 Spiele von der besseren Technik profitieren. Das bestätigte Albert Penello, Senior Director Product Management & Planning bei Microsoft via Twitter. Weitere Spiele sollen täglich folgen.

Somit wären fast alle wichtigen Fragen geklärt. Der Countdown zur Xbox One X kann beginnen.