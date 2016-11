Viele Infos zu Resident Evil 7 + Videos

Capcom lud ausgewählte Pressevertreter zu einem speziellen Event um Resident Evil 7 Biohazard ein. Zudem veröffentlichte der Publisher einige neue Informationen, Bilder und Videos zum Horrorspiel, welches am 24. Januar 2017 erscheinen wird.



Resident Evil 7 Biohazard – Anders als je zuvor

Mit Resident Evil 7 Biohazard geht Capcom einen ganz anderen Weg, als mit den vorangegangenen Serienteilen.

BernyMoon hat aus der neuesten Ausgabe der Hobby Consolas einige neues Infos zusammengetragen

– Mia Winters heißt die Frau des Hauptcharakters Ethan.

– Im Spiel sammelt man Münzen, um damit in Käfigen neue Waffen, Ausrüstung und Upgrades freizuschalten

– Gezeigt wurden bereits drei verschiedene Endbosse

– In einer Szene des Spiels fährt man ein Auto, das auch in einem Bosskampf zum Einsatz kommt.

– Ein neuer Gegnertyp heißt „Hologram“. Schattengestalten, die mit vergleichbar mit den Hunters sind und nicht durch Schusswaffen verletzt werden können

Resident Evil 7 ist nicht länger ein Zombie-Spiel. Diesmal steht der phsychologische Horror im Mittelpunkt.

– Der Fokus liegt stärker auf dem Erfroschen der Umgebung als je zuvor

– Das Inventar ist erneut sehr begrenzt

– Man kann jederzeit manuell speichern. Nach dem ersten Durchspielen schaltet man den „Asylim/Madhouse“ Schwierigkeitsgrad frei, bei dem nur begrenztes Speichern möglich ist.

– Bestätigte Waffen sind bisher: Messer, Pistole, Schrotflinte, Magnum Revolver, Flammenwerfer, Kettensäge, Granate, Dynamit.

– Das Messer erhält man relativ früh im Spiel

– Die Mitglieder der Baker-Familie sind nicht immun gegen Schusswaffen, können aber sehr viele Kugeln vertragen. Der Spieler kann sie für kurze Zeit ausschalten, wenn er sie mehrfach hintereinander trifft.

– Käfer und Spinnen werden in einem bestimmten Bereich des Spiels eine große Präsenz haben.

– Ein mysteriöser Charakter ruft den Spieler oft auf dem Telefon an. Hört man es deshalb in der Ferne klingeln, sollte man schnellstens zum Hörer greifen.

– Die Armbanduhr ist ein Interface, die u.a. die Gesundheit des Spielers zeigt.