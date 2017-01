Verkaufserfolg für Firewatch – Das Adventure ist ein Hit

Das wunderschöne und atmosphärische Adventure Firewatch ist ein voller Erfolg, wie Entwickler Campo Santo auf Twitter mitteilt. Der Titel wurde im Februar vergangenen Jahres für PC und PlayStation 4 veröffentlicht und mittlerweile bereits über eine Million Mal verkauft.

Sometime late last year we sold our one millionth copy of Firewatch. Thank you all so much! pic.twitter.com/7LSTqWuU8Q

