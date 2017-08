USA: Nintendo Switch die meistverkaufte Konsole im Juli + Großteil spielt Zuhause

Wieder ein erfolgreicher Monat für Nintendo. In den USA war die Nintendo Switch die meistverkaufte Konsole im Juli 2017. Wie Venturebeat unter Berufung auf den NPD-Report berichtet, konnten die Japaner sowohl die Xbox One, als auch die PlayStation 4 erneut hinter sich lassen.

Laut NPD Analyst Mat Piscatella war vor allem die Veröffentlichung von Splatoon 2 maßgeblich dafür verantwortlich. Nintendos kunterbunter Multiplayershooter war zudem nicht nur das meistverkaufte Spiel im vergangenen Monat, sondern auch ein absoluter System-Seller und Kaufgrund für die Konsole selbst.

Rechtzeitig zum Launch des Shooters konnten Einzel- und Onlinehändler zudem ihren Vorrat an Konsolen aufstocken, was einen regelrechten Boom ausgelöst haben soll. Im Vergleich zum Juli des Vorjahres sei der Verkauf an Hardware im vergangenen Monat um ganze 20 Prozent gestiegen.

Diese Zahlen spiegeln sich auch in den Verkaufszahlen der Spiele wieder. Ganze drei Switch-Titel haben es in den USA in die Top 20 geschafft. Die Liste umfasst allerdings keine digitalen Downloads. Nintendos kombinierte Verkaufzahlen aus Hard- und Software haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 19 % gesteigert.

Plattformübergreifend

Splatoon 2 Crash Bandicoot: N. Sane Trilogy Grand Theft Auto V Final Fantasy XII: The Zodiac Age The Legend of Zelda: Breath of the Wild Injustice 2 Mario Kart 8 Overwatch Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege NBA 2K17 Tom Clancy’s Ghost Recon: Wildlands Call of Duty: Modern Warfare Remastered Call of Duty: Black Ops III Minecraft Call of Duty: Infinite Warfare MLB 17: The Show ARMS Battlefield 1 Mass Effect: Andromeda Tekken 7

Nintendo Switch

Splatoon 2 The Legend of Zelda: Breath of the Wild Mario Kart 8 ARMS 1-2 Switch Ultra Street Fighter II: The Final Challengers Lego City Undercover Cars 3: Driven to Win Fate/Extella: The Umbral Star Just Dance 2017

Nintendo 3DS

Pokemon: Sun Miitopia Super Smash Bros. Pokemon: Moon Super Mario Maker Hey! Pikmin Mario Kart 7 Fire Emblem Echoes: Shadow of Valentia Ever Oasis Mario Sports Superstars

Nintendo Switch – Mehrheit spielt Zuhause

Zudem hat Nintendo Amerika via Twitter eine Umfrage veröffentlicht, welche interessante Ergebnisse lieferte. Zumindest in den USA spielt die überwältigende Mehrheit am liebsten von Zuhause aus.

Ganze 83 % der Teilnehmer gaben an, ihre Nintendo Switch Zuhause zu nutzen. Gefolgt vom Flugzeug mit 7 % und weiteren öffentlichen Verkehrsmitteln. Wo spielt ihr am liebsten mit eurer Nintendo Switch?