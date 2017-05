Update zu Yooka-Laylee in der Mache

Playtonic Games werkelt aktuell an einem umfangreichen Update zum 3D-Jump ’n‘ Run Yooka-Laylee, welches bereits in den nächsten Wochen erscheinen soll. Der Patch adressiert vor allem die Probleme, welche von Spielern an die Entwickler herangetragen wurden.

So soll das Update einige Passagen im Spiel aufpolieren und verbessern. Auch die etwas störrische Kamera soll künftig deutlich besser agieren. Weitere Änderungen:

Dialoge lassen sich schneller überspringen

Zwischensequenzen können übersprungen werden

Weniger Kauderwelsch von Charakteren

Bessere Kamera

Wann genau das Update erscheint, ist jedoch noch unklar. Wenn die Veröffentlichung näher rückt, will Playtonic Games die vollständigen Details des Updates veröffentlichen.