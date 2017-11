Update 1.8 für The Division erscheint erst im Dezember, dafür wird es weitere Events bis dahin geben

Mit The Division brachte Ubisoft sein Pendant zu Bungies Destiny auf den Markt. Der Deckungs-MMO-Shooter wurde seither mit zahlreichen Updates stetig verbessert. Schon lange wurde das nächstgrößere Update 1.8 angekündigt. Dieses lässt jetzt aber noch auf sich warten und wird erst im Dezember erscheinen.

Kein festes Release-Datum

Auch wenn es bisher noch kein festes Erscheinungsdatum gibt, soll man wie oben schon geschrieben Anfang Dezember mit 1.8 rechnen können. Das Update verspricht neben einem neuen Horde-Mode der sich „Resistance Mode“ schimpft, auch noch neue Areale zum Erkunden.

Damit man die Wartezeit gut überbrücken kann, plant man in den kommenden Tagen und Wochen einige weitere Events. Beispielsweise kann man sich an diesem Wochenende und in der kommenden Woche auf doppelte Belohnungen freuen. Hingegen dessen muss man sich laut Community-Developer Yannick Banchereau auf neue Global Events aber vorerst noch gedulden.

Weitere Details zu dem Update 1.8 sollen veröffentlicht werden, sobald man diese auch wirklich hat. Gleiches gilt für der Veröffentlichungstermin.

