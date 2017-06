Unsere Highlights der E3 2017

Die E3 hat ihre Tore für das Jahr 2017 bereits geschlossen. Wir wollen diese Zeit etwas Revue passieren lassen und möchten in einem Gemeinschaftsbeitrag einmal kurz aufzeigen, was uns am besten gefallen hat.

Philipps Highlights der E3 2017

Das war sie nun also auch schon wieder, die E3. Ich muss ganz ehrlich gestehen, dass ich die Geschehnisse in Los Angeles in diesem Jahr nur am Rande mitbekommen habe. Dafür ist bei mir momentan einfach viel zu viel los. Noch immer habe ich glaube ich nicht alle Trailer gesehen, aber immerhin die Meisten.

Dennoch war die Spielemesse in meinen Augen auch in diesem Jahr wieder vollgepackt mit Highlights. Besonders erfreulich finde ich, dass auf allen drei Konsolen ein paar herausragende (Exklusiv)Titel dabei waren, auf die wir uns freuen können. Nintendo-Fans dürfen sich vor allem auf Super Mario Odyssey freuen, was schlichtweg hervorragend aussieht. Zudem lässt Metroid Prime 4 mit einem nichtssagenden Teaser zumindest die Herzen der Spieler höher schlagen. Allerdings muss ich gestehen, dass das auch die einzigen Spiele sind, die mich auf der Nintendo Switch wirklich ansprechen.

Einige interessante Titel hatte Ubisoft in petto, doch für meine absoluten Highlights reicht leider keiner davon. The Crew 2 sieht hervorragend aus und klingt äußerst spannend. Ich freue mich auf das Spiel, habe jedoch die Angst, dass die Entwickler die Steuerung des Vorgängers nicht verbessern konnten. Skull & Bones macht ebenfalls Lust auf mehr, doch da ist unklar, was die Einzelspielerkampagne letztlich auf dem Kasten hat und ob uns noch mehr erwartet, als Kämpfe zu Wasser.

Einer der coolsten, wenn nicht sogar der beste Trailer der E3 2017 war für mich Beyond Good & Evil 2. Der Humor passt, die Renderoptik war erste Sahne. Doch so wird das Spiel beim Release nicht aussehen. Außerdem muss ich gestehen, dass ich mit dem Erstling leider nie so wirklich warm wurde. Warten wir mal ab, was der zweite Teil spielerisch auf dem Kasten hat.

Genug geschwafelt, kommen wir zu meinen drei Highlights:

Platz 3: X-trem mächtig: Die Xbox One X

Ich gebe es zu: Ich bin ein Technik-Fetischist. Dementsprechend habe ich mich sehr auf die Ankündigung der neuen Xbox gefreut. Und ich sollte nicht enttäuscht werden. Klar ist, dass die Xbox One X eine Menge Power unter der Haube hat. Das steht auf dem Papier und ist in den ersten Trailern bereits zu sehen.

Allerdings ist davon bisher nur in relativ wenigen Trailern etwas zu sehen. Als absoluter Rennspielfan ist ein Forza Motorsport 7 in 4K-Auflösung für mich ein absoluter Traum und sieht schlichtweg bombastisch aus. Sorry Sony, aber die Forza-Reihe ist schon vor Jahren an Gran Turismo vorbeigezogen. Eines der absoluten Highlights war für mich jedoch Ori and the Will of the Wisps, welches hervorragend aussieht, großartig klingt und mir sicherlich wieder die eine oder anderen Träne abringen wird – den Vorgänger habe ich immerhin geliebt.

Allerdings steht und fällt die Xbox One X mit den Exklusivtiteln und genau da muss Microsoft unbedingt nachbessern. Klar sind 4K-Updates bereits erhältlicher Spiele nice-to-have, doch jetzt müssen die wirklich großen Neuankündigungen folgen, sonst nützt auch der stärkste Motor nichts.

Platz 2: For Valhalla! God of War – Papa und Sohn sind zurück. Und Zombies gibt es auch noch – Days Gone

Endlich! Endlich zeigt Sony neues Gameplaymaterial zu God of War. Je mehr ich von Kratos‘ Schlachtfest durch die nordische Mythologie sehe, umso größer wird mein Hype. Die alten God of War-Spiele waren gut, keine Frage. Doch die neue Richtung, die die Entwickler mit dem PlayStation-4-Ableger einschlagen, gefällt mir ausgesprochen gut.

Jeder der mich kennt weiß, dass die nordische Mythologie genau mein Setting ist. Doch diesmal scheint das Spiel endlich mehr zu bieten, als herausragend inszenierte Quick-Time-Events. Die Welt sieht zumindest schon jetzt ausgesprochen gut aus und auch das neue Kampfsystem sagt mir wirklich zu. Zudem bin ich sehr gespannt darauf, ob die interessant anmutende Geschichte um Vater und Sohn über die volle Länge des Spiels fesseln kann. Das Potential ist auf jeden Fall vorhanden. Macht euch bereit Fenrir, Thor, Freya und Co. – Wir sehen uns Anfang des kommenden Jahres.

Doch der Gott des Krieges teilt sich den zweiten Platz mit Days Gone, welches mich äußerst positiv überrascht hat. Sah das Spiel auf der E3 im vergangenen Jahr noch aus wie das typische 0815-Zombiespiel, macht der Titel in diesem Jahr eher den Eindruck eines Horizon: Zero Dawn mit Untoten.

Eine hübsche Welt, ein cooler Protagonist und beeindruckende Gegnermassen sind gegeben auch wie es aussieht, scheint auch die Geschichte nicht zu kurz zu kommen. Das gezeigte Material hat mir auf jeden Fall ziemlich gut gefallen und definitiv Lust auf mehr gemacht.

Platz 1: BioWares Hymne auf die Action – Anthem

Dass die RPG-Profis von BioWare an einem derart coolen neuen Projekt werkeln würden, hätte ich nicht für möglich gehalten. Doch der Ankündigungstrailer zu Anthem sorgte bei mir für Gänsehaut.

Anthem sieht aus wie das uneheliche Kind von Mass Effect, Titanfall und Destiny in einem Setting, welches entfernt an Horizon: Zero Dawn erinnert. Im ersten Gameplay wirkt die Welt zumindest schon einmal lebendig und macht schon jetzt Lust darauf, die entlegensten Winkel erkunden zu wollen. Aus spielerischer Sicht wartet das Third-Person-Action-MMORPG zudem mit ein paar Ideen auf, welches frischen Wind in das Genre bringen könnte.

Ich bin jedenfalls sehr angetan von dem, was ich gesehen habe und sehr gespannt, wie das ambitionierte Projekt sich bis zum Release im Herbst kommenden Jahres noch weiterentwickelt. Wenn BioWare zur altbekannten Qualität zurückfinden kann, steht uns hier wahrlich etwas Großes ins Haus.

Lars‘ Highlights der E3 2017

Jetzt ist die Messe also vorbei und wieder wurde einiges gezeigt. Meines Erachtens war die E3 2017 sehr eindrucksvoll und hatte viele neue Einblicke gewährt. Demnach sorgten Neuankündigungen wie Anthem, Black Desert (Xbox One) oder A Way Out für eine Menge Vorfreude bei mir. Doch auch bereits bekannte Titel wie Kingdom Hearts 3, God of War oder Super Mario Odyssey konnten ihren Platz in meiner Spielerseele festigen und teilweise sogar noch verstärken.

Welche drei Ankündigungen mir schließlich am Besten gefallen haben, zeige ich euch jetzt:

Platz 3: Eine grün-rote-Allianz! Crossplay zwischen Microsoft und Nintendo!

Mit Spielen wie Rocket League oder Minecraft setzen Microsoft und Nintendo einen Schritt in die richtige Richtung. Diese erlauben nämlich ein übergreifendes Spielerlebnis der Nintendo Switch und jeglicher Variante der Xbox One.

Kurz möchte ich aber auch erwähnen, dass ich mich als Rocket League-Fan über die allgemeine Ankündigung einer Version für die Nintendo Switch sehr freue. Vermutlich wird es sogar die dritte Version des Spiels sein, die in meiner Spielesammlung landet.

Platz 2: Stärker, kleiner, schneller = Xbox One X!

Da ist sie also. Die leistungsstärkste Konsole der Welt. Welche erst immer nur unter Project Scorpio bekannt war, entpuppte sich schließlich als Xbox One X. Die Darstellung der angekündigten Spieletitel war dabei atemberaubend. Wenn ich jetzt noch an das Gameplay von Anthem auf der Xbox One X denke, bekomme ich aufgrund der gezeigten bewegten Bilder eine wohlige Gänsehaut. Selten war das Eintauchen in ein Gewässer so schön!

Platz 1: Die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft und die Rückkehr einer galaktischen Kopfgeldjägerin

Während des E3 Spotlight ließ Nintendo die große Bombe platzen und kündigte mit einem kurzen Teaser und einer herein fliegenden Vier den vierten Teil der beliebten Metroid Prime-Serie an. Schon seit dem Super Nintendo hat Metroid einen ganz besonderen Stellenwert bei mir. Seien es die Bosskämpfe gegen Mother Brain und Ridley oder der sehr intelligente Aufbau der Spielwelt. Überall gab es geheime Passagen, überall warteten Upgrades auf Samus Aran, welche ihr schließlich halfen an einer anderen Stelle weiterzukommen. Mein absolutes Most Wanted der E3 2017!

Ein weiteres Highlight ist das neue Spider-Man für Sonys PlayStation 4. Technisch und spielerisch machte es in dem gezeigten Gameplay einen guten Eindruck. Zwar konnte man noch nicht so wirklich viel sehen, doch das, was man gesehen hatte, machte mir als Marvel-Fan Lust auf mehr!

Seiten: 1 2