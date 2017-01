Unsere Spiele-Highlights des Jahres 2017

Der erste Monat des Jahres 2017 liegt nun fast hinter uns und wir hoffen, dass ihr gut hineingerutscht seid. Das vergangene Jahr bot uns Spielern eine ganze Menge Highlights, neue Techniken wie Virtual Reality und neue Konsolen. Doch die kommenden Monate versprechen ebenfalls sehr spannend zu werden und gefühlt reiht sich ein Highlight an das Nächste. Grund genug für uns einmal zu schauen, auf welche Spiele des Jahres 2017 sich unsere Redakteure eigentlich freuen.

Wir würden uns sehr darüber freuen, wenn auch ihr uns eure Highlights des Jahres 2017 in den Kommentaren mitteilen würdet.

Lars‘ meist erwartete Titel 2017

Ich geh davon aus, dass uns viele großartige Titel im gegenwärtigen Jahr erwarten werden. So lege ich beispielsweise große Erwartungen in ein Resident Evil 7, ein Ghost Recon: Wildlands oder auch in den Release von der/die/das Nintendo Switch. Mein absolutes Highlight wäre der neue Teil meiner Lieblingsreihe Kingdom Hearts. Leider bin ich mir nicht sicher, ob Kingdom Hearts 3 es dieses Jahr zu uns schaffen wird, weswegen ich es nicht in der Auflistung berücksichtigt habe.

Platz 3: South Park: Die rektakuläre Zerreissprobe

Als Fan der Serie, freue ich mich ganz besonders darauf wieder mit der vierköpfigen Truppe und dem lieben „Saftsack“, wie Cartman uns liebevoll taufte, auf neue Abenteuer zu gehen. Schon im ersten Teil habe ich einige Stunden mit der Truppe verbracht, zwar ist das Spiel nun nicht das Highend-RPG gewesen, aber der schwarze Humor der Serie kam gut bei mir an. Wo es bei South Park: Der Stab der Wahrheit noch eher um ein Herr der Ringe ähnliches Szenario ging, dreht es sich bei dem neuesten Ableger um die Superhelden rundum dem Coon und Mysterion. Am 31.03.2017 darf man voraussichtlich mit der Truppe auf Abenteuer gehen, denn dann soll South Park: Die rektakuläre Zerreissprobe erscheinen. Als kleinen Bonus legt Ubisoft den Vorgänger kostenlos dazu.

Platz 2: Yooka-Laylee

Vielleicht nicht unbedingt einer der Titel die man sofort auf dem Schirm hat. Aufgrund der gezeigten Szenen hoffe ich bei Yooka-Laylee auf einen würdigen Vertreter von Banjo-Kazooie. Als Fan von Jump ’n‘ Runs hoffe ich natürlich, dass das Chamäleon und sein geflügelter Begleiter es schaffen werden sich durchzusetzen. Bei dem was ich bisher gesehen habe, bin ich aber doch guter Dinge. Ab dem 11.04.2017 könnt ihr mit dem Chamäleon und der Fledermaus über die Bildschirme springen.

Platz 1: The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Ist dieser Platz 1 überraschend? Aus meiner Sicht her eigentlich nicht. Im Rahmen der Gamescom 2016 wurden schon einige Szenen zu dem Spiel gezeigt. Der liebevolle Stil des Spiels und das Gameplay haben mir auf Anhieb gefallen. Link ist nun endlich in der Lage mit einem manuellen Knopfdruck zu springen! Zwar wird es etwas Eingewöhnung brauchen, bis man sich an das neue „Loot“-System gewöhnt hat – hier bitte die Truhenmelodie einspielen – aber ich denke, dass man darüber über weite Strecken hinweg sehen wird. Ich bin sehr erfreut darüber, dass endlich wieder ein neues vollwertiges Zelda auf Nintendos Flagschiff erscheinen wird. Folglich bin ich überzeugt, dass The Legend of Zelda: Breath of the Wild ein grandioser Titel wird. Bleibt nur abzuwarten, ob es schließlich auch wirklich zum Release der/die/das Nintendo Switch im Ladenregal stehen wird!

Philipps meist erwartete Spiele 2017

2017 wird für uns Spieler ein hervorragendes Jahr, dessen bin ich mir sicher. Schaue ich mir die aktuellen Ankündigungen an, erscheint in meinen Augen jeden Monat mindestens ein Anwärter auf den Titel „Spiel des Jahres“. Und als wäre das noch nicht genug erwarten uns mit Nintendo Switch im März und Xbox Scorpio zum Weihnachtsgeschäft sogar noch zwei neue Konsolen.

Zumindest auf dem Papier hat 2017 also das Potential, die vorangegangenen Jahre mit Leichtigkeit zu überbieten. Dementsprechend schwer fällt es mir, nur drei Favoriten rauszupicken. Ich fiebere einem NioH und Halo Wars 2 im Februar entgegen, hoffe auf ein Ghost Recon: Wildlands im März oder Yooka-Laylee im April. Knapp vorbei am Podium schrammt für mich aber beispielsweise ein Ni No Kuni 2, von dem ich mir eine Meng erhoffe – auch ohne die Unterstützung von Ghibli. Doch nun genug geschwafelt, hier folgen meine drei meist erwarteten Spiele 2017.

Platz 3: Shenmue 3

Keine fünf Minuten nachdem das Projekt Shenmue 3 auf Kickstarter erschien, war meine Zahlung auch schon verbucht. Auf kaum eine andere Fortsetzung habe ich mich glaube ich jemals so sehr gefreut, wie auf den dritten Teil der Saga um Ryo Hazuki.

Die beiden herausragenden Vorgänger zählen in meinen Augen nicht nur zu den besten Dreamcast-Titeln, sondern auch zu den besten Spielen, die ich jemals spielen durfte. Entsprechend sind sie mit unzähligen wohligen Kindheitserinnerungen verknüpft, die der dritte Teil hoffentlich erneut entflammen kann. Doch mit Nostalgie oder einem Hype ist das immer so einer Sache: Kann Shenmue 3 letztlich wirklich meinen (immens hohen) Erwartungen gerecht werden?

So langsam kommen mir da ein par Zweifel, auch wenn die regelmäßigen Updates des Projektes etwas für Beruhigung sorgen. Im Dezember 2017 bin ich dann hoffentlich schlauer und kann die spannende Geschichte endlich zu einem würdigen Abschluss bringen..

Platz 2: God of War

Lange war unklar, wie es mit der Serie um Kratos weiter geht. Bis Sony auf der letzten E3 die Bombe platzen ließ. God of War ist sicherlich eine gute Reihe, keine Frage. Wäre der neueste Teil nur ein weiterer Ableger im Stile der Vorgänger geworden, fiele meine Vorfreude allerdings deutlich geringer aus. Aber durch die Verlagerung in die nordische Mythologie hat das Spiel in meiner Gunst massiv zugelegt.

Doch auch sonst scheint God of War rein spielerisch deutlich „anspruchsvoller“ zu werden, als in der Vergangenheit. Immerhin wollen die Entwickler auf Quick-Time-Events in der bisherigen Form komplett verzichten. Außerdem möchte man eine packende Geschichte erzählen und in dem ersten (und bisher einzigen) bewegten Bildmaterial sieht es zumindest danach aus, als gelänge dies dem Action-Spiel auch. Ich jedenfalls freue mich wahnsinnig auf Kratos‘ neues Abenteuer.

Platz 1: Red Dead Redemption 2



Wilde Kojoten, malerische Sonnenuntergänge und rauchende Colts. Mein meist erwartetes Spiel des Jahres 2017 ist, wer hätte es gedacht, Red Dead Redemption 2 von Rockstar Games. Immerhin hat sich die spannende und unglaublich emotionale Hintergrundgeschichte des nunmehr sieben Jahre alten Vorgängers unvergesslich in meine Erinnerung eingebrannt. Denke ich an meine Erlebnisse im Wilden Westen zurück, erfüllt wohlige Wärme meinen Körper und eine Gänsehaut macht sich breit.

Schon damals bot das Spiel in meinen Augen wenig bis keinen Anlass zur Kritik und bei dem, was die Entwickler beispielsweise mit dem grandiosen GTA V seither auf die Beine gestellt haben bin ich mir sicher, dass Red Dead Redemption 2 nochmal ein gutes Stück besser wird. Nach allem was es bisher zu sehen und zu lesen gab, bin ich zumindest sehr angetan von den neuen Ideen und kann es kaum erwarten, mich in diesem Winter wieder in den Sattel zu schwingen.

Christians meist erwartete Titel 2017

Um ehrlich zu sein habe ich noch gar keinen großen Überblick über die Spiele, welche uns in diesem Jahr so alles erwarten werden. Vor allem auf der Xbox One sehe ich etwas skeptisch in das neue Jahr, was exklusive Neuveröffentlichungen betrifft. Denn neben Crackdown und Halo Wars 2 fallen mir spontan dort keine Exklusivtitel ein, die uns in diesem Jahr erwarten werden. Deutlich spannender macht es da Nintendo mit der am 3. März 2017 erscheinenden Switch für mich, die hoffentlich einige Fehler der Wii U ausbügeln wird und Nintendo eine erfolgreichere Zeit im Konsolenmarkt als in den letzten Jahren bescheren wird.

3. Super Mario Odyssey

Endlich wieder ein Open-World Super Mario-Spiel! Über zehn Jahre nach Super Mario Sunshine auf dem Gamecube, können wir mit dem pummeligen Klempner ein großes 3D-Abenteuer in Super Mario Odyssey erleben. Das erste gezeigte Ingame-Material macht schon einmal Lust auf mehr und verspricht eine gewohnt farbenfrohe Spielwelt, neue Ideen und zur Abwechslung mal einen ganz neuen Schauplatz fernab des Pilzkönigreiches. Für die Switch wird das Spiel mit Sicherheit neben The Legend of Zelda: Breath of the Wild eines der wichtigsten Spiele 2017, weshalb ich davon ausgehe, dass Nintendo mit vollem Herzblut ein innovatives Jump and Run abliefern wird, um einen triftigen Kaufgrund für die Nintendo Switch zu liefern.

2. Yooka-Laylee

Mit Yooka-Laylee schafft es direkt das zweite Jump and Run in meine Top-3 für dieses Jahr. Der spirituelle Nachfolger von Banjo-Kazooie auf dem Nintendo 64 hat mich Trailer für Trailer mehr von seinen Qualitäten überzeugt und verspricht ein klassisches 3D-Jump and Run im Stile der ehemaligen Hüpfabenteuer aus dem Hause Rare zu werden. Für mich macht der Titel bereits jetzt einen sehr vielversprechenden Eindruck und könnte ein ganz großer Überraschungshit im Jahr 2017 darstellen.

1. The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Muss ich nach diesem Trailer eigentlich noch viele Worte verlieren? So ziemlich jeder Nintendo-Fan wartet aktuell sehnsüchtigst auf die Veröffentlichung von The Legend of Zelda: Breath of the Wild, welches parallel zum Launch der Nintendo Switch am 3. März 2017 für die neue Nintendo-Konsole und ihre scheidende Vorgängerin, die Wii U, erscheinen wird. Breath of the Wild wird das wohl größte, abwechslungsreichste und emotionalste Zelda-Spiel seit jeher darstellen und kann mittlerweile gut und gern auf über vier Jahre Entwicklungszeit zurückblicken. Ich gehe davon aus, dass Eiji Aonuma hier mit seinem Team eines der besten Spiele überhaupt abliefern wird, was Genre-Fans lange (positiv) in Erinnerung bleiben wird. Für mich das bisher spannendste Spiel im Jahr 2017!

Fabians meist erwartete Titel 2017

Normalerweise gehöre ich zu den Leuten die sich nur auf eine Handvoll neuer Titel freuen und den Rest des Jahres mit Nachholen verbringen. Wenn ich mir aber ansehe was dieses Jahr alles rauskommt, bin ich skeptisch ob ich überhaupt bis zu meinem Pile of Shame vordringen kann. Neben mehreren bereits genannten Titeln, möchte ich noch diese drei nennen — auf eine Reihenfolge möchte ich mich aber nicht festlegen.

Platz 3: Valkyria Revolution

Ich bin ein großer Fan des Valkyria Chronicles Franchise — das ich an dieser Stelle noch mal Jedem ans Herz legen möchte. Auch wenn es sich bei Valkyria Revolution nicht um ein Taktik- sondern um ein Rollenspiel handelt, komme ich um den außergewöhnlichen Stil aus Fantasy und zweitem Weltkrieg nicht herum. Ich freue mich schon darauf Gallia weiter erkunden zu können.

Platz 2: Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia

Da habe ich mich wohl keinen Tag zu früh um das Schreiben dieser Zeilen gekümmert, denn erst gestern Abend hat Nintendo diese Ankündigung rausgehauen. Shadows of Valentia ist ein Remake vom zweiten Fire Emblem, das 1992 exklusiv in Japan erschienen ist. Als Fire Emblem Fan mit lausigen Japanisch-Kenntnissen habe ich das Original noch nicht gespielt. Ich bin gespannt, wie sich die Dungeons spielen werden.

Ich habe mich übrigens auch sehr gefreut, dass es 2018 mal wieder ein Konsolen Fire Emblem gibt.

Platz 1: Final Fantsy XII: The Zodiac Age

Von den beiden MMOs abgesehen, ist Final Fantasy XII das einzige Final Fantasy, das ich noch nicht gespielt habe. Da nehme ich die Gelegenheit, es jetzt in verbesserter Optik zu spielen doch gerne hin. Sieht so aus, als würde ich dieses Jahr wenigstens ein Spiel nachholen können.

Matthias‘ meist erwartete Spiele 2017

Das noch junge Jahr 2017 ist schon jetzt ein ziemlich gutes für den geneigten Videospielfreund: Vielversprechende Releases in Hülle und Fülle stehen vor der Tür und selbst wenn sich der eine oder andere AAA-Titel als Gurke herausstellen sollte, muss dank einer Vielzahl an hochwertigen Indie-Titeln (erfahrungsgemäß werden hier wieder einige echte Perlen unter dem Radar fliegen) niemand allein und unglücklich bleiben.

In erster Instanz kann ich meinen geschätzten Kollegen bereits in vielen Punkten beipflichten. Auch ich freue mich wie doof auf Releases wie Breath of the Wild, Yooka-Laylee, Shenmue und die glorreiche HD-Rückkehr von FF XII: The Zodiac Age. Und ich begrüße es selbstverständlich, dass Yakuza endlich seinen Weg in den Westen zu finden scheint. Vielfalt ist Trumpf! Sagte er und folgte diesem Statement mit einer megamonotonen Liste von drei Action-Adventures mit weiblichen Protagonisten. Habe ich einen absolut vorhersehbaren Geschmack und springe auf bestimmte Elemente sofort an? Vielleicht. Verspreche ich mir von jedem dieser Titel eine ganze Menge? Auf jeden Fall.

Platz 3: Horizon: Zero Dawn



Bereits seit der ersten Enthüllung fest auf meiner Liste. Dass Sony den kommenden Brecher des Killzone-Studios Guerrilla so stark wie nur möglich pusht und darum bemüht ist, vor Release nicht zu viel Material und Plot zu zeigen (obwohl sie im letzten Trailer dann doch kaum noch an sich halten konnten), kommt nicht von ungefähr: Die nordisch angehauchte Ethnologie, Eloy als glaubwürdig designter Hauptcharakter, endlich mal eine Postapokalypse mit voll ausgenutzer Farbpalette: Leute, ich sag’s euch, das Ding wird groß.

Da ist mir dann auch fast egal, ob die Entwickler es für nötig befinden, die Map mit Collectibles zuzupflastern (was ich mal nicht hoffe, da ja die Jagd das zentrale Elemente zum Ressourcensammeln zu sein scheint) oder ob sie das Ende total verkacken (haben Medien mit „What happened to humanity?“-Plot ja oft an sich). Ich bin vom gezeigten Material so dermaßen überzeugt, dass da eigentlich gar nicht mehr genug schiefgehen kann, um Horzion zu einem weniger als verdammt guten Spiel zu machen. Also, Guerrilla Games: Enttäuscht meine kindlich-naiven Erwartungen bitte nicht.

Platz 2: Hellblade: Senua’s Sacrifice



Wenn Ninja Theory nicht gerade versuchen, Devil May Cry in ultracool zu rebooten (und selbst diesen Schnitzer konten sie mit der Definitive Edition einigermaßen wieder rausreißen), sind sie verdammt gut. Sowohl Enslaved: Odyssey to the West als auch Heavenly Sword hatten extrem viel Charme und Herzblut intus, weshalb ich für Hellblade große Hoffnungen hege. Die größte Herausforderung ist hierbei vermutlich, ob die Entwickler es fertig bringen, das Themenfeld Trauma & PTSD mit angemessener Sensibilität zu behandeln. Aber da das Studio seine Skripts in der Regel nicht mit der Brechstange zu schreiben pflegt, bin ich hier trotz der bislang wenigen Infos durchaus optimistisch und interessiert.

Platz 1: NieR: Automata



Überrascht? Nein? Ich auch nicht. Von meinem tiefen Sturz in den Drakengard-Kaninchenbau des Videospiel gewordenen Irrsinns habe ich mich auch mehreren Jahren noch immer nicht erholt. Und obwohl das Sequel zum Kultspiel, dessen bloße Ankündigung bereits für große Augen und offene Münder sorgte, wie von Director Yoko Taro gewohnt seinem ganz eigenen Takt folgen wird und eine weitgehend unabhängige Geschichte erzählt, so bin ich doch schon jetzt gespannt auf die Rückverknüpufngen zum Original, auf die es im Preview-Material bereits eine Vielzahl an Hinweisen gibt.

Die Übergabe der Entwicklung an Platinum Games, um diesmal eine makellose technische Umsetzung zu gewährleisten, ist eine kleine Premiere für das Franchise und insbesondere nach Drakengard 3 eine echte Wohltat. Und dann war diese Demo auch noch so verdammt gut und hat bewiesen, dass hier peinlich genau darauf geachtet wurde, den Flair des Originals zu erhalten, aber an den richtigen Stellen die Regler ordentlich hochzudrehen. Gut, dass das Warten im März ein Ende hat. Mich hält’s jetzt schon kaum noch im Sessel.

Patricia’s meist erwartete Spiele 2017

Wir sind uns wohl alle einig: 2017 wird wieder ein wundervolles Spielejahr, in dem die meisten auf ihren Geschmack kommen sollten. Ich muss gestehen, dass mir das mit den Veröffentlichungen mittlerweile schon fast zu schnell geht und ich mit dem Zocken kaum hinterher komme. Demnach gibt es nur wenige Titel, die ich schon bei Release von der Couch aus genieße.

Ich schon von vielen gelesen, die mich auf Anhieb begeistert haben und auf meiner Wunschliste gelandet sind. Sich auf eine Top 3 festzulegen, war demnach gar nicht so einfach.

Platz 3: ELEX



Rollenspiele sind eine heimliche Leidenschaft von mir. Deshalb freue ich mich, bald in einer postapokalyptischen science-fantasy Umgebung umherstreifen zu können. In ELEX befindet man sich in einer völlig frei spielbaren Open World, in der Aufgrund einer Ressourcen, welche Menschen magieähnliche Kräfte verleiht (und sie ganz nebenbei in abscheuliche Kreaturen verwandelt) Krieg herrsch. Wenn das Spiel den Charme mit sich bringt, den man durch Social Media Kanäle der Entwickler vermittelt bekommt, bin ich bereit, viele Freizeitstunden hierfür zu opfern.

Platz 2: Detroit – Become Human



Mit Detroit: Become Hunan erwartet uns ein weiteres Action Adventure von Quantic Dreams, den Entwicklern von Heavy Rain und Beyond Two Souls. Die Idee, dass man in die Rolle eines humanoiden Robotes schlüpft, welcher auf eigene Faust die Gesellschaft kennen lernt, für dessen Zwecke er eigentlich gebaut wurde, finde ich sehr interessant. Da ich mit den Vorherigen Spielen schon gute Erfahrungen gemacht habe, habe ich kaum Zweifel daran, dass man mit diesem Titel einen schönen spielbaren Thriller bekommt.

Platz 1: Little Nightmares



Als Kind hat man viele Ängste, mit denen man umzugehen lernt. Genau diese greift das Spiel Little Nightmares auf und packt sie in eine wunderbare Erzählung mit ein. Als Protagonistin Six streift der Spieler durch eine grafisch sehr verspielte, aber schmuddelige Welt ein, welche die ein oder andere komische Kreatur beinhaltet.

Die Demo zum Spiel war schon richtig angenehm zu spielen, deshalb freue ich mich drauf, das Spiel in seiner vollen Pracht erkunden zu können. Vor allem auf die doch sehr verspielte, dennoch düstere Grafikumgebung läd dazu ein, in eine etwas andere Welt einzutauchen.