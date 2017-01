Unser Mario Kart 8 Deluxe Gameplay

Auf dem Nintendo Switch Hands-On-Event in Berlin konnten wir auch an den kommenden Fun-Racer Mario Kart 8 Deluxe Hand anlegen. Passend dazu haben wir auch einige Gameplay-Momente für euch aufgezeichnet und in zwei Videos zusammengeschnitten. Wer also schon einen ersten Einblick in die Umsetzung des Wii U-Klassikers gewinnen möchte, ist herzlich eingeladen, die folgenden zwei Videos anzusehen:

Mario Kart 8 Deluxe: Ein Rennen im Handheld-Modus

Mario Kart 8 Deluxe: Renn- und Battlemodus

Zusätzlich haben wir auch einen geschriebenen Angespielt-Bericht zu Mario Kart 8 Deluxe für euch, den ihr hier nachlesen könnt.