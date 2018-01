Uncharted-Entwickler sammelt alle 999 Monde in Super Mario Odyssey

Neil Druckmann vom Uncharted-Entwickler Naughty Dog zählt ebenfalls zu den Fans des Ausnahme-Plattformers Super Mario Odyssey. Wie Druckmann nun via Twitter bekannt gab, zählt er zu den Spielern, die alle 999 Power-Monde im Switch-Jump ’n‘ Run sammeln konnten.

Druckmann war bei Naughty Dog unter anderem als Autor und Creative director für Uncharted 4, Uncharted: The Lost Legacy und The Last of Us tätig.