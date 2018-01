Über 16 Millionen Deutsche schauen Let’s Plays

Let’s Plays erfreuen sich in Deutschland noch immer wachsender Beliebtheit, wie der BIU berichtet: Über 16 Millionen Deutsche haben sich bereits Videos und Livestreams angesehen, in denen Gamer ihr eigenes Spielerlebnis vom Bildschirm aufzeichnen und kommentieren.

Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einer Steigerung um rund 7 Prozent. Die Videos und Livestreams konnten sich damit weiter als eigenes Unterhaltungsformat etablieren und gehören für Millionen Deutsche neben Streamingdiensten für Filme, Serien und Musik zum Medienprogramm.

Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage des Marktforschungsunternehmens YouGov im Auftrag des BIU, dem Verband der deutschen Games-Branche. Auch die Bereitschaft, selbst zu streamen, ist groß: So kann sich rund jeder fünfte Spieler in Deutschland (19 Prozent) vorstellen, sich selbst in Zukunft beim Spielen zu filmen und die Videos zu veröffentlichen. Das entspricht über 8,5 Millionen Deutschen.

„Let’s Plays haben sich innerhalb weniger Jahre für Millionen Deutsche zu einem eigenständigen interaktiven Medienformat entwickelt“,

sagt BIU-Geschäftsführer Felix Falk.

„Die Videos zu Computer- und Videospielen laden ihre Zuschauer dazu ein, gemeinsam in digitale Welte einzutauchen, Geschichten zu hören und sich in der Gruppe auszutauschen.“

Die erfolgreichsten Let’s Player sind bei ihrer Zielgruppe längst zu Berühmtheiten geworden, die mit ihren Aufnahmen ihren Lebensunterhalt bestreiten können. Die Spieler erzielen unter anderem mit kostenpflichtigen Kanal-Abonnements, Werbeinnahmen und Merchandise-Artikeln ihr Einkommen. Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, YouTube- oder Twitch-Kanäle mit freigewählten Geldbeträgen zu unterstützen. Rund jeder zehnte Let’s-Play-Zuschauer hat diese Möglichkeit schon genutzt. Über 3 Millionen Deutsche können sich das in Zukunft vorstellen.



Die Möglichkeit, Spenden zu erhalten, nutzen Deutschlands bekannteste Let’s Player dabei nicht nur zum eigenen Verdienst. Seit 2014 sammeln die Let’s-Play-Stars LeFloid, DoktorFroid, RobBubble und die Space Frogs mit dem Spenden-Stream „Loot für die Welt“ einmal jährlich Geld für den guten Zweck. Im November 2017 kamen auf diese Weise 239.000 Euro zusammen. Die Summe geht zu gleichen Teilen an drei gemeinnützige Initiativen. Darüber hinaus sammeln auch YouTuber wie Gronkh, Der Heider, Pandorya oder die PietSmiets mit einem gemeinschaftlichen Livestream jährlich Geld für soziale Einrichtungen. Am 2. Dezember des vergangenen Jahres konnten mit „Friendly Fire 3“ über 470.000 Euro an Spenden durch Fans eingesammelt werden. Inklusive Sponsorengeldern und den Einnahmen aus dem Merchandising kamen sogar rund 600.000 Euro zusammen. Das Geld wird an vier gemeinnützige Organisationen gehen.

Quelle