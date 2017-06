Ubisoft zeigt neues (Render-)Material zu Beyond Good & Evil 2

Jedes Jahr warteten Fans vergeblich darauf, dass Ubisoft endlich Neuigkeiten zu Beyond Good & Evil 2 bekanntgibt. Und immerhin ist die Veröffentlichung des ersten Teils nun auch bereits 15 Jahre her. Doch Geduld wird belohnt und so bekamen wir soeben in der Pressekonferenz einen neuen Render-Trailer zu sehen, der durchaus Lust auf mehr macht. Zwar gibt es kein Gameplay, aber offenbar bleibt sich das Team um Michel Ancel treu und präsentiert uns erneut liebenswürdige anthropomorphe Tierfiguren und interessante menschliche Figuren in asiatisch angehauchtem Setting – irgendwo zwischen Indien und Kambodscha mit Space-Reisen.

Wenn Ubisoft hier tatsächlich am Ball bleibt, könnte das eine ganz große Nummer werden, auch wenn es sich dem Anschein nach mehr um Pre- als ein Sequel handelt.