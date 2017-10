Ubisoft veröffentlicht Release-Special zu Assassin’s Creed Origins

Der französische Publisher Ubisoft veröffentlichte heute ein umfangreiches Release-Special zu Assassin’s Creed Origins. Bis zum Release am morgigen Freitag, den 27. Oktober, bietet dieses Video einen detaillierten Eindruck in die lebendige Welt des alten Ägypten, liefert interessante Einblicke in den Entstehungs- und Entwicklungsprozess des Spiels und stellt die wichtigsten Gameplay-Inhalte dar.

Das Release-Special Video zu Assassins Creed Origins:

Assassin’s Creed Origins erscheint weltweit am 27. Oktober 2017 für die Xbox One und PlayStation 4. Dabei werden auch die Xbox One X sowie die PlayStation 4 Pro unterstützt.

Quelle: Ubisoft