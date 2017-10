Ubisoft hat den offiziellen Launch-Trailer zu dem kommenden Action-Adventure Assassin’s Creed Origins für PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht. Der Titel soll am 27. Oktober 2017 hierzulande für beide Systeme erscheinen und verschlägt Spieler erstmals in die sandige Spielwelt Ägyptens.

Assassin’s Creed Origins: Launch Trailer

Quelle: PM Ubisoft