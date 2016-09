Ubisoft scheint ein neues Spielebundle zu planen, das zumindest geht aus einem neuen Eintrag auf Amazon.co.uk hervor. Demnach will der Publisher offenbar ein Far Cry 4 & Far Cry Primal Double Pack veröffentlichen, welches am 14. Oktober zum Preis von etwa 40 Euro erscheinen soll.

Offiziell bestätigt wurde das Doppelpack allerdings noch nicht.

Trotzdem: Ein fairer Preis für zwei wirklich hervorragende Spiele, wie wir finden

Quelle: Amazon