Ubisoft kündigt etwas Großes für Nintendo Switch an

Ein Ubisoft-Mitarbeiter hat auf Twitter etwas Großes für die Nintendo Switch angekündigt, welches in den nächsten Tagen bekannt gegeben werden soll. Um was es sich dabei handeln wird, ist allerdings noch unklar.

Möglicherweise handelt es sich dabei um die Ankündigung des Rollenspiels South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe, dessen Umsetzung seit kurzem bei einem australischen Händler zu finden ist. Möglicherweise steht die Ankündigung auch im Zusammenhang mit der Nachricht von Nintendo, dass am morgigen 18.01. etwas passieren könnte, vielleicht eine neue Nintendo Direct Mini?

Something will happen in some days… please be sure to be ready for that #Nintendo

— Ubi-PandaR0o – 任天堂スイッチ (@TW_PhantomLord) 16. Januar 2018