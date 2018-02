Ubisoft gibt Inhalte für den Far Cry 5 Season Pass bekannt

Lange dauert es nicht mehr und dann wird Far Cry 5 aus dem Hause Ubisoft erscheinen. Natürlich wird es auch dieses Mal wieder einen Season Pass geben, welcher diverse Zusatzinhalte bieten wird. Doch nicht nur das, Käufer des Passes dürfen sich zudem noch über das von Kritikern gefeierte Far Cry 3 in der Classic Edition freuen. Was euch zusätzlich noch im Season Pass erwartet, zeigen wir euch hier.

Das erwartet euch im Season Pass:

Hours of Darkness : Der Spieler reist in die Vergangenheit und nimmt am Vietnamkrieg teil.

: Der Spieler reist in die Vergangenheit und nimmt am Vietnamkrieg teil. Dead Living Zombies : Ihr stellt euch Horden von Zombies in zahlreichen B-Movie-Szenarien entgegen.

: Ihr stellt euch Horden von Zombies in zahlreichen B-Movie-Szenarien entgegen. Lost on Mars : Spieler verlassen die Erde und stellen sich marsianischen Arachnoiden.

: Spieler verlassen die Erde und stellen sich marsianischen Arachnoiden. Far Cry 3 Classic Edition: Die Version wird für Besitzer des Season Passes vier Wochen vor dem offiziellen Release zum Sommer 2018 verfügbar sein

Weitere Inhalte und Informationen über die drei neuen Kapitel, sowie dem Comeback des Karteneditors, werden noch bekanntgegeben.

