Am 26. Januar 2018 heulen dank unserer Freunde der Nintendo Switch 4-ever-Gruppe auf Facebook wieder die Kartmotoren in Mario Kart 8 Deluxe auf! Denn um 21:30 Uhr startet ein weiteres Turnier in dem Funracer auf der Nintendo Switch, dass den klangvollen Namen „Kill the Goomba“ trägt.

Mehr Infos zur Teilnahme und zum Ablauf findet ihr hinter folgendem Link auf Facebook! Wir wünschen euch wie immer viel Spaß und einen heißen Reifen!