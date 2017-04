Turnier-Hinweis: Mario Kart 8 Deluxe „Let’s a Go!“

Am 28. April 2017 erscheint der heißersehnte Fun-Racer Mario Kart 8 Deluxe in Europa exklusiv für die Nintendo Switch. Passend zur Veröffentlichung veranstalten unsere Freunde von der Facebook-Gruppe „Nintendo Switch 4ever!“ ein von Nintendo Deutschland unterstütztes Eröffnungsturnier zum Spiel am 29. April 2017.

Bei dem Turnier geht es natürlich nicht nur um die reinen Spielspaß, sondern es gibt auch tolle Preise für die Nintendo Switch und Wii U zu gewinnen! Die drei Erstplatzierten werden am Ende des Turniers mit einem Preis in Form eines Spieles belohnt, einzige Gewinnvoraussetzung ist, dass die jeweiligen Gewinner Mitglied der Gruppe „Nintendo Switch 4ever!“ auf Facebook sein müssen.

Der genaue Code für das Turnier sowie der Spielmodus werden am 29.04.2017 bekannt gegeben! Hier geht es zu der Veranstaltung auf Facebook.