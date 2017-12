Turnier-Hinweis: Mario Kart 8 Deluxe – Christmas Clash

Kurz vor Weihnachten lassen unsere Freunde von der Nintendo Switch 4ever-Gruppe auf Facebook noch einmal die Motoren in Mario Kart 8 Deluxe aufheulen. Am 22. Dezember 2017 startet um 22:00 Uhr das nächste große Turnier mit drei tollen Preisen. Wie in den bisherigen Turnieren haben deutsche und österreichische Spieler die Möglichkeit drei tolle Preise zu gewinnen:

1. Platz: die Auswahl zwischen „Fire Emblem: Shadows of Valentia –

Echoes“ (3DS), dem Amiibo „Cloud (No. 57)“ und dem Amiibo „Corrin (No. 60)“ 2. Platz: nachdem der Erstplatzierte seinen Preis gewählt hat, kann der Zweitplazierte zwischen den verbliebenen zwei Preisen wählen

3. Platz: der Drittplatzierte bekommt den Preis, der von den Erst- und Zweitplatzierten nicht gewählt worden ist



Die Teilnahmevoraussetzungen:

Die Gewinner müssen Mitglied der Gruppe „Nintendo Switch 4ever!“ sein und (!) der Veranstaltung zusagen.

– Spielmodus:

Das Turnier besteht aus zwei Teilen (Vorrunde: 150ccm & Finale: 150ccm). Um 21.30 Uhr Uhr startet (!) das 150ccm-Rennen:

Turniercode: 0994-2970-3211

Der Raum schließt um 23 Uhr. Die zehn Bestplatzierten spielen dann ab 23:15 Uhr acht Rennen in einem gehosteten Raum im 150ccm-Modus:

Host: SW-6117-4159-4317

Bitte bis 23:10 Uhr den Host adden! Es wird pünktlich um 23:15 Uhr gestartet. Die drei Bestplatzierten aus dem Finale sind die Gewinner des Turniers und bekommen dann schließlich die Preise!

Interesse an der Veranstaltung? Dann werdet Fan der „Nintendo Switch 4ever“-Gruppe und tretet dem Event. Alle wichtigen Informationen zum Turnier findet ihr hier.