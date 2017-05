Street Fighter V – Offene Beta zum Capcom Fighters Network angekündigt

Enwickler Capcom hat bekanntgegeben, dass es in der nächsten Woche eine frei zugängliche Beta zum Beat‘ em Up Street Fighter 5 geben wird. Mit dieser strebt man an zahlreiche Neuerungen des Capcom Fighter Network testen zu können.

Die Änderungen des Capcom Fighters Network Die CFN-Beta soll vom 11.05. bis zum 14.05.2017 laufen. Der Zugang ist für alle Spieler der PlayStation 4 und dem PC kostenlos. Außerdem dürfen auch Spieler in die Beta schauen, welche nicht im Besitz von Street Fighter 5 sind. Zusätzlich wird auch der nächste DLC-Charakter von Capcom freigeschaltet. Erspielte Fortschritte und Charaktere sind nach der Beta allerdings wieder weg.

„Rage-Quit-Strafsystem: Im Dezember hatten wir ein Update des Rage-Quit-Systems veröffentlicht, welches ein spezielles Spielerprofil-Icon für die schlimmsten Sünder und die ehrenhaftesten Spieler gezeigt hatte. Diese Icons funktionieren nun korrekt und die Matchmaking-Logik bezieht nun auch euer Online-Verhalten ein und regelmäßige Abbrecher werden mit ähnlichen Gegnern gepaart.

Ranglisten und Casual Match-Ladezeiten: Wir verstehen, dass viele Spieler nicht mit den Ladezeiten zufrieden waren, wenn sie Onlinepartien beitreten. Es wird nun einen kürzeren Übergang geben, wenn man in ein Ranglisten oder Casual Match geht.

Kampflounge-Länderflaggen: Länderflaggen sollten nun korrekt in der Kampflounge laden, um den Spielern zu erlauben Konkurrenz in ihrer Region zu lokalisieren.

Matchmaking-Verbesserungen: Es sollte nun weniger Zeit benötigen, um einen Gegner in Onlinepartien zu finden. Wir haben auch eine Logik hinzugefügt, die verhindert, dass man regelmäßig wiederholt mit dem gleichen Gegner verbunden wird.

Kämpferprofil-Statistiken: Detailliertere Statistiken werden verfolgt und im Kämpferprofil präsentiert.

Länder / Liga basierte Ranglisten: Spieler werden die Ranglisten nun basierend auf Land und Liga filtern können.

Freunde-Management-System: Zusätzlich zum Hinzufügen eines Spielers zu euren Favoriten, könnt ihr nun Freunde hinzufügen und ihnen im CFN folgen. Ihr könnt nun auch Spieler auf eine Blacklist packen.

Interaktive Zeitlinie: Im CFN-Heimmenü wird ein Live-Feed der Aktivitäten eurer Freunde auf einer interaktiven Zeitlinie präsentiert. Indem ihr die Zeitlinie nutzt, könnt ihr direkt ein aktuelles Match zu eurer Replay-Liste hinzufügen, ein Kämpferprofil anschauen, eure Freunde verwalten und die Anzeigeeinstellungen der Zeitlinie anpassen.

In-Game-Ansagerstimme: Der In-Game-Ansager wird euch Statistiken zu euch und zu eurem Gegner geben, indem er Daten vom Server bezieht.“

Wann die neuen Features und Änderungen den Weg ins Spiel finden, ist noch nicht bekannt.

