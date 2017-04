Trailer, Packshot & Details zu Hey! Pikmin

In der gestrigen Nintendo Direct zeigte Nintendo neue Impressionen zu dem ersten mobilen Pikmin-Spiel Hey! PIKMIN. In dem Titel bricht Captain Olimar zu einer Abenteuerreise durch neue 2D-Welten auf. Stets an seiner Seite: die hilfreichen Pikmin. Dank des völlig neuartigen Gameplays müssen die Spieler alle Arten unterschiedlicher Pikmin einsetzen und mit Hilfe des Touchscreens in 2D-Szenarien Rätsel lösen, Herausforderungen bestehen und Gegner besiegen.

Den Trailer zu Hey! Pikmin, könnt ihr hier bestaunen:

Gleichzeitig mit dem Releasetermin am 28. Juli wird auch ein neues Pikmin-amiibo erscheinen, welches ihr im obigen Video bestaunen könnt. Auch das europäische Cover zum Spiel wurde nun von Nintendo veröffentlicht und kann sich durchaus sehen lassen:

Hey! Pikmin kann ab sofort ebenfalls bei amazon.de vorbestellt werden.

Quelle: PM Nintendo | GoNintendo | Nintendaan