Torment: Tides of Numenera – Rollenspiel von Techland angekündigt

Techland hat das Action-Rollenspiel Torment: Tides of Numenera für Playstation 4 und Xbox One angekündigt. Genauere Informationen zum Spiel gibt es bisher allerdings noch nicht.

Zum Start des Spiels wird es zwei Versionen mit den folgenden Inhalten geben:

Day One Edition



– Spiel Torment: Tides of Numenera

– Soundtrack CD

– Torment: Tides of Numenera Digitaler Reiseführer (100 Seiten)

– Weltkarte (gedruckt)

– In-Game Rüstung

Collector’s Edition



– Alle Inhalte der Day One Edition

– Buch Torment: Tides of Numenera Reiseführer

– Artbook (80 Seiten)

– Collector’s Box

– 20 cm große Statue von First Castoff

– Tidal Talisman/Schlüsselanhänger

Torment: Tides of Numenera wird am 28.02.17 in Europa erscheinen.