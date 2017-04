Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands – Erste Erweiterung mit dem Namen „Narco Road“ steht in den Startlöchern!

Am 18.04.2017 dürfen sich Season-Pass-Besitzer vorab schon einmal ein Bild zur ersten Erweiterung von Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands machen. Alle anderen Spieler bekommen erst zu „Narco Road“ erst ab dem 25.04.2017 Zugang.

EL Invisible

Im DLC wird es eure Aufgabe sein, drei Schmugglergangs zu infiltrieren und euch so das Vertrauen der Mitglieder zu erschleichen. Folglich ist es nur so möglich an den Boss „El Invisible“ heranzukommen. Zusätzlich zu der neuen Questreihe, könnt ihr euch noch über vier Outfits, neun neue Waffen und vier Fahrzeuge freuen.

„Um sich den Respekt der Bosse zu verdienen, können die Spieler mehr als 15 Kampagnenmissionen abschließen. Zu diesen neuen Story-Missionen kommen vier neue Arten an Nebenmissionen und Renn-Herausforderungen (…) Das Abschließen dieser Aktivitäten wird den Spielern Ruhm und Follower einbringen. Je mehr Follower die Spieler erlangen, desto mehr Interesse wird ihnen seitens der Gang-Anführer entgegengebracht und desto eher wird es ihnen gelingen, El Invisible zu Fall zu bringen.“

