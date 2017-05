Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands – Detail zum 2. DLC

Die zweite Erweiterung für das Actionspiel Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands hört auf den Namen „Fallen Ghosts“ und wird am 30. Mai erscheinen. Zumindest für Besitzer des Season Pass, alle anderen müssen sich bis zum 06. Juni gedulden.

Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands – Fallen Ghosts

Fallen Ghosts spielt zeitlich nach der Zerschlagung des bolivianischen Santa-Blanca-Kartells. Die Unidad ist nicht mehr in der Lage, die Kontrolle über Bolivien zu behalten, daher kommt es zum Bürgerkrieg. Daher wirbt die Unidad Kartell-Mitglieder, Veteranen, Söldner und Kriminelle aus benachbarten Ländern an, um mit aller Macht die Ordnung im Land wiederherzustellen.

Gemeinsam formieren sie sich zu einer neuen Spezialeinheit namens Los Extranjeros, die alle amerikanischen Agenten aufspüren und eliminieren will.

Die Mission für die Ghosts ist klar: Die letzten amerikanischen Zivilisten und CIA-Mitglieder müssen evakuiert werden. Auf dem Weg zu ihrem Einsatz werden die Ghosts allerdings direkt über dem Dschungel abgeschossen.

Auf Unterstützung kann das Team nicht mehr bauen und die Einheit ist daher auf sich alleine gestellt. Die tödlichen Gegnern sind mit der neuesten Ausrüstung und Technologie ausgestattet. Diese gefährlichen Elite-Soldaten sind in vier individuelle Klassen eingeteilt:

1. Gepanzerte Einheiten: Sie sind mit Stahlschonern ausgerüstet und halten eine Menge aus.

2. Elite-Scharfschützen: Sie besitzen einen fortschrittlichen Bewegungsmelder, bemerken weiter entfernte Feinde und verfehlen nie ihr Ziel.

3. Störtrupps: Benutzen tragbare Störgeräte. Damit neutralisieren sie Drohnen und stören jegliche elektronische Ausrüstung.

4. Verdeckte Spezialeinheiten: Diese Einheiten nutzen eine lautlose Armbrust und einen neuen Prototypen für Tarnvorrichtungen, der sie fast unsichtbar werden lässt.

So umfangreich wird Fallen Ghosts

Die Fallen Ghosts-Kampagne beinhaltet 15 brandneue Missionen. Darin wird es vier neue Bosse geben, die sich in 3 verschiedenen Regionen befinden und ausgeschaltet werden müssen. Die Erweiterung beginnt mit einem neuen Charakter, der sich auf Stufe 30 befindet und mit allen Fertigkeiten aus dem Hauptspiel ausgestattet ist.

Die maximale Stufe steigt von 30 auf 35 an. Außerdem gibt es neun neue Fertigkeiten, darunter physische, sowie Waffen- und Drohnen-Fertigkeiten. Hinzu kommen sechs neue exklusive Waffen. Darunter neue Sturmgewehre, Scharfschützengewehre und eine Armbrust, die mit explosiven Pfeilen ausgestattet ist.

Auch zwei neue Schwierigkeitsgrade gibt es: „Fortgeschritten“ und „Experte“. So wird vor allem Profis eine noch größere Herausforderung geboten. Spieler können außerdem das HUD komplett deaktivieren ausschalten.