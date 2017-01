Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands – Details zur Beta + neue Videos

Der kooperative Taktik-Shooter Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands bekommt eine Beta spendiert. Wie Ubisoft nun bekannt gab, dürfen Interessierte bereits in Kürze die vierköpfige Spezialeinheit durch Bolivien manövrieren.

Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands – Beta startet am 03. Februar

So wird der Betatest zum Spiel bereits am 03. Februar auf PC, PlayStation 4 und Xbox One starten. Die Anmeldung zur Beta ist bereits auf der offiziellen Homepage zum Spiel möglich. Bereits ab 01. Februar startet der Preload der Testversion, die am 06.02. endet.

Zudem finden einige neue Gameplay-Videos zum Taktikshooter ihren Weg ins Netz, die wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen.

Ghost Recon trifft auf Far Cry

Besonders interessant ist das folgende Video der Kollegen von IGN, die sich darin auf die Neuerungen von Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands fokussieren. Darin ist zu sehen, dass sich der Koop-Shooter stark an der Far Cry-Serie orientiert.

Auch Wildlands bietet Gameplay-Elemente, die stark an die Außenposten und Funktürme der hauseigenen Ego-Shooter-Reihe erinnern. Zudem spielen Fahrzeuge eine wichtige Rolle.

Durch den Wechsel in eine offene Spielewelt ergeben sich für Spieler ganz neue Möglichkeiten und Herangehensweisen, die ein Novum für die Ghost Recon-Serie darstellen. Klingt auf jeden Fall spannend.

Erscheinen wird Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands am 07. März 2017.