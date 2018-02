Toki Tori 2+ für Nintendo Switch angekündigt

Two Tribes hat das Puzzlespiel Toki Tori 2+ für die Nintendo Switch angekündigt. In dem wunderschönen Puzzle-Abenteuer schlüpft ihr in die Haut eines niedlichen Kükens. Doch hinter dem knuffigen Look steckt ein stellenweise äußerst knackiger Plattformer.

Toki Tori 2 erschien bereits 2013 für die Wii U (unser Testbericht) und wurde in einer erweiterten Fassung auch für PlayStation 4 und PC veröffentlicht, diese erscheint nun auch auf der Switch.

Features der Switch-Version:

Optimiertes Gameplay, neue Geheimnisse und Lösungen

Erstklassige Grafik mit 60 Fps

Mit Erfolgen im Spiel

Unterstützt die HD-Vibrationsfunktion

Unterstützt die Videoaufnahmefunktion

Eine einzigartige Interpretation der Metroidvania-Formel

Folge dem Weg oder wandere umher und versuche dich an den Profi-Rätseln

Pfeife magische Lieder, um die Zeit zurückzuspulen, schneller voranzukommen und noch mehr

Schieße Dutzende Tokidex-Tierfotos

Wer sich ein besseres Bild vom Spiel machen möchte, kann sich ein Gameplay-Video zum Titel anschauen, welches die ersten 20 Minuten aus Toki Tori 2+ zeigt. Erscheinen wird das Spiel am 23. Februar im eShop der Nintendo Switch. Der Preis liegt bei 14,99 Euro, allerdings ist das Spiel bis zum 9.3. für nur 9,99 Euro erhältlich.

