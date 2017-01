Toby: The Secret Mine – ab sofort auf Xbox One vorbestellbar

Wie Headup Games heute verkündete, wird das sehr interessante Knobelspiel Toby: The Secret Mine am 20. Januar 2017 auf der Xbox One erscheinen und kann ab sofort im Xbox One Store vorbestellt werden.

Der kunstvolle Puzzle-Platformer steht ganz in der Tradition von modernen Klassikern wie Limbo und Badland. Der Spieler löst herausfordernde Rätsel in einer geheimnisvollen Welt, während er sich springend und laufend einen Weg durch die Levels bahnt.

Zu einem Preis von 9,99 Euro kann Toby: The Secret Mine ab sofort im Xbox One Store oder im Microsoft Store vorbestellt werden. Wollt ihr euch das Spiel jetzt schon sichern? Dann hier entlang bitte: https://www.microsoft.com/store/p/toby-the-secret-mine/bpslcp7q6v2z#

Einen Trailer zur iOS-Version können wir euch ebenfalls anbieten:

Quelle: Headup Games