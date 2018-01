The War of Genesis 2 Remake erscheint 2019 auf Nintendo Switch

Der südkoreanische Publisher Next Floor hat ein Remake des RPG-Klassikers The War of Genesis 2 für Nintendo Switch angekündigt. Das Spiel soll im Laufe des kommenden Jahres 2019 für die aktuelle Nintendo Konsole und die PlayStation Vita erscheinen und auf der Unreal Engine 4 laufen.

Ursprünglich erschien The War of Genesis 2 im Jahr 1996 und markiert bis heute eines der erfolgreichsten Videospiele Südkoreas. Ganze neun Teile der Serie erblickten das Licht der Welt.

Das klassische RPG soll vollständig überarbeitet werden und in einem zeitgemäßen Gewand erscheinen. Mit weiteren Informationen hält sich der Publisher bislang allerdings bedeckt.

