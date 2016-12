The Walking Dead: Season 3 – Video zeigt Hauptfigur + Doppelepisode zum Start

The Walking Dead: The Telltale Series startet im Dezember in die dritte Staffel. A New Frontier lautet der Name der neuen Season, welche erstmals im Verlaufe der Serie mit einer Doppelepisode starten wird.

Denn zum Release des Spiels am 20. Dezember werden gleich zwei Episoden veröffentlicht. Drei weitere werden dann im Laufe der Zeit folgen und die Staffel komplettieren.

Neue Hauptfigur des Spieles ist Javier, der allerdings auch auf Clementine treffen wird, wie bereits bestätigt wurde. Es wird zudem möglich sein Spielstände aus den früheren Staffeln zu importieren. Allerdings kann man auch einen neuen Spielstand mit Entscheidungen aus den vorherigen Episoden erstellen können, die sich dann natürlich auch auf die neue Staffel auswirken.